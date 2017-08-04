«Интерфакс»: Ари Феруза могут депортировать в сентябре

Сегодня, 4 августа, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило, что если Мосгорсуд отклонит жалобу журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним – Али Феруз) на постановление о принудительном выдворении из РФ, в сентябре он будет выслан в Узбекистан.

«По сложившейся практике, после вступления решения суда в силу, запускается процедура оформления документов, которая занимает порядка 30 дней», — передает слова источника «Интерфакс».

Худоберди Нурматов был вынужден уехать из Узбекистана после того, как его пытались завербовать местные спецслужбы. С 2008 года журналист живет в России, в начале мая Министерство внутренних дел РФ отказалось предоставить ему политическое убежище.

1 августа Нурматова задержала полиция за нарушение миграционного законодательства. Басманный районный суд Москвы вынес решение о его выдворении за пределы РФ, сейчас он находится в Центре временного содержания мигрантов.

В суде Нурматов сообщил, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергался там преследованиям, в том числе пыткам. Он также сказал, что его родственники живут в России, а сам он с 7 до 11 класса учился в школе в Горно-Алтайске. Кроме того, его мать родилась в России, а брат и сестра имеют российское гражданство.

Защита Нурматова намерена обжаловать решение Басманного суда в Мосгорсуде.

В защиту журналиста выступили международные правозащитные организации Human Rights Watch, «Репортеры без границ» и Amnesty International, а также Конфедерация труда России и Профсоюз журналистов и работников СМИ, который 3 августа организовал пикетирование здания администрации президента в Москве.

В Совете по правам человека при президенте РФ считают, что выдворение Нурматова из России будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

P.S. «Европейский суд [по правам человека, ЕСПЧ] сегодня применил правило 39 по нашему обращению, запретив какое-либо перемещение Али Феруза до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. В своем ответе суд просил нас прислать полный формуляр жалобы до сентября», — рассказал «Интерфаксу» адвокат Кирилл Коротеев, представляющий интересы журналиста в ЕСПЧ.

«Таким образом, ни в выходные, ни в сентябре никакое его перемещение: ни депортация, ни выдворение из России, ни что-либо еще невозможно», — отметил адвокат, добавив, что «правило 39 часто является основанием для предоставления убежища».



