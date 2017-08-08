Мосгорсуд приостановил депортацию Али Феруза© Профсоюз журналистов и работников СМИ / Facebook
Сегодня, 8 августа, Московский городской суд приостановил исполнение решения о выдворении из России журналиста «Новой газеты» Худоберджи Нурматова (псевдоним – Али Феруз) до рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
«Решение Басманного суд о выдворении Нурматова из России изменить. Дополнить постановление суда абзацем о приостановлении исполнения решения в связи с решением Европейского суда по правам человека о применении к нему правила 39 Регламента суда», — цитирует сегодняшнее решение Мосгорсуда «Интерфакс».
Ранее ЕСПЧ применил правило 39, запретив перемещать Нурматова за пределы РФ до рассмотрения его жалобы. До этого времени он будет находиться в Центре временного содержания для иностранных граждан.
Худоберди Нурматов был вынужден уехать из Узбекистана после того, как его пытались завербовать местные спецслужбы. С 2008 года журналист живет в России, в начале мая Министерство внутренних дел РФ отказалось предоставить ему политическое убежище.
1 августа Нурматова задержала полиция за нарушение миграционного законодательства. Басманный районный суд Москвы вынес решение о его выдворении из России.
В суде Нурматов сообщил, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергался там преследованиям, в том числе пыткам. Он также сказал, что его родственники живут в России, а сам он с 7 до 11 класса учился в школе в Горно-Алтайске. Кроме того, его мать родилась в России, а брат и сестра имеют российское гражданство.
В защиту журналиста выступили международные правозащитные организации Human Rights Watch, «Репортеры без границ» и Amnesty International, а также Конфедерация труда России и Профсоюз журналистов и работников СМИ. В России и за рубежом прошли акции против депортации Али Феруза.
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