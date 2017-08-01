Али Феруза задержала полиция

© Ali Feruz / Facebook

Сегодня, 1 августа, в центре Москвы сотрудники полиции задержали внештатного корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, публикующегося под псевдонимом Али Феруз.

Как сообщает «Медиазона», задержание произошло у входа в редакцию издания. Журналиста доставили в ОВД «Басманное» «для установления личности».

«Меня проверяют по базе данных, нахожусь ли я в розыске», — написал Нурматов в фейсбуке.

На сайте «Новой газеты» опубликовано заявление ее главного редактора Дмитрия Муратова.

«Худоберди Нурматов родился в России. Его мать проживает в России, в Алтайском крае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна. — напоминает Муратов. — Также я хочу заметить, что Нурматов подал апелляцию в суд и находится в стадии приготовления целого пакета документов, которые помогут наконец-то обрести ему право на легальное существование».

«Мы будем следить за этой ситуацией и информировать наших читателей и федеральные власти», — говорится в заявлении.

В марте полиция уже задерживала Худоберди Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Тогда его отпустили, составив протокол об административном правонарушении, предусматривающий депортацию в Узбекистан. В начале мая стало известно, что Министерство внутренних дел РФ отказалось предоставить Нурматову политическое убежище.

P.S. В ОВД «Басманное» на Нурматова составили протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). Как сообщает «Интерфакс», журналист уже доставлен в Басманный суд. Ему грозит штраф до 7000 рублей и выдворение из России.



