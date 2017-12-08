ИНИОН снова просят освободить помещение

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Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН) второй раз за этот год получил от Федерального агентства научных организаций (ФАНО) предписание переехать из здания на юге Москвы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудников института и его директора Илью Зайцева.

Они рассказали, что в документе, подписанном директором ФГУП «Управление служебными зданиями» Алексеем Павловым, говорится о необходимости освободить помещение до 9 января 2018 года в связи с аварийным состоянием здания по адресу ул. Кржижановского д. 15 корп. 2, где располагается ИНИОН. Куда имено следует переехать институту, в предписании не уточняется.

«Сейчас ждем реакции ФАНО. Больше ничего сказать не могу», — сказал Зайцев.

Первое подобное предписание ИНИОН получил в конце июля. Коллективу института предложили переехать в здание Всероссийского института научной и технической информации РАН (ВИНИТИ).

После этого более 600 сотрудников ИНИОН подписали обращение к руководству ФАНО России, правоохранительным органам РФ, средствам массовой информации, российской и мировой общественности, в котором указали на то, что здание ВИНИТИ находится в худшем состоянии, чем здание на улице Кржижановского, сотрудники ВИНИТИ не готовы к переезду, а также выразили опасение, что готовится слияние ИНИОН и ВИНИТИ. В результате переезд не состоялся.

ИНИОН РАН, крупнейший в России центр научной информации и многопрофильный научно-исследовательский институт в области социальных и гуманитарных наук, с середины 1970-х годов располагался в специально построенном здании на Нахимовском проспекте в Москве.

Зимой 2015 года в здании произошел сильный пожара — огонь охватил 2000 кв.м, обрушилось около 1000 кв.м кровли. В результате было утрачено более 5 млн экземпляров научных изданий, хранившихся в институтском фонде.

ИНИОН был вынужден временно переехать в здание на улице Кржижановского. Осенью 2016 года градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение восстановить и реконструировать здание ИНИОН с увеличением площади на 5,5 тысяч кв.м.



