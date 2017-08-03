Объявлен сбор подписей под обращением в поддержку ИНИОН

В интернете проводится сбор подписей под обращением сотрудников Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН), в котором они выражают протест против действий Федерального агентства научных организаций России (ФАНО), угрожающих существованию ИНИОН.

Сбор подписей проходит в фейсбуке ведущего научного сотрудника ИНИОН Оксаны Киянской, где опубликовано обращение. COLTA.RU приводит его текст полностью:

ОБРАЩЕНИЕ

к руководству ФАНО России, правоохранительным органам РФ, средствам массовой информации, российской и мировой общественности

1 августа 2017 г. в 14:00, после проведения общего собрания коллектива ИНИОН РАН, врио директора ИНИОН РАН д.и.н. И.В. Зайцев и научный руководитель Института акад. Ю.С. Пивоваров были вызваны в ФАНО России. На совещании Институту было предложено покинуть здание по ул. Кржижановского, д. 15, стр. 2 и переехать в помещение ВИНИТИ РАН (ул. Усиевича, д. 8). Главной причиной переезда было названо требование ФГУП «Управление служебными зданиями», согласно которому помещение на ул. Кржижановского не соответствует нормам охраны труда.

2 августа представители ИНИОН РАН посетили здание ВИНИТИ РАН. ИНИОН было предложено занять два этажа здания. По информации представителей ИНИОН, эти помещения в настоящее время заняты сотрудниками ВИНИТИ РАН, которые не готовы к переезду. Кроме того, состояние этих помещений не лучше, а даже хуже, чем на ул. Кржижановского: окна не закрываются, Интернет работает плохо, состояние туалетных комнат удручающее. Представители ФАНО заявили, что денег на ремонт, а также на сборы и переезд ИНИОН нет.

Всё это, вместе взятое, означает, что ИНИОН планируют перевезти из плохих условий в очень плохие. Имея в виду, что и.о. Президента РАН акад. В.В. Козлов заявил о возможности объединения ИНИОН и ВИНИТИ, мы полагаем, что переезд является первым шагом к слиянию двух совершенно различных научных институтов. Мы выражаем свой протест против противоправных действий ФАНО России, фактически направленных на уничтожение Института.

Приглашаем сотрудников ИНИОН РАН и всех неравнодушных граждан России поставить свои подписи под этим письмом.

3 августа 2017 г.





Врио директора ИНИОН РАН И.В. Зайцев

Научный руководитель ИНИОН РАН Ю.С. Пивоваров

Заместитель директора ИНИОН РАН по научной работе Т.Г. Пархалина

Заместитель директора ИНИОН РАН по научной работе Д.В. Ефременко

Заместитель директора по информационным технологиям М.Б. Шнайдерман

Ученый секретарь ИНИОН РАН Д.Д. Трегубова

О.И. Киянская, в.н.с. ИНИОН РАН

О.Н. Новикова, зав. отделом ИНИОН РАН

Е.Ю. Мелешкина, зав. отделом ИНИОН РАН

Н.Ю. Лапина, зав. отделом ИНИОН РАН

И.И. Глебова, рук. центра ИНИОН РАН

Л.Н. Шаншиева, зав. сектором ИНИОН РАН

М.М. Минц, ст. н. с. ИНИОН РАН

И.К. Богомолов, н. с. ИНИОН РАН

Я.Г. Гудкова, вед. ред. ИНИОН РАН



