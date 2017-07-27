ИНИОН выселяют из здания

© Оксана Киянская / Facebook

Сегодня, 27 июля, Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), который после пожара располагается в здании Академии сельскохозяйственных наук, получил предписание освободить помещение в течение семи дней.

Как сообщает в фейсбуке ведущий научный сотрудник ИНИОН, профессор РГГУ Оксана Киянская, предписание пришло из ФГУП «Управление служебными зданиями» при Министерстве сельского хозяйства РФ.

«Куда ехать — не говорят, выбрасывают на улицу. В здании отрублен интернет и снимают полы», — пишет Киянская. — Во вторник 1 августа в 12:00 в ИНИОНе состоится общее собрание коллектива».

ИНИОН РАН, крупнейший в России центр научной информации и многопрофильный научно-исследовательский институт в области социальных и гуманитарных наук, с середины 1970-х годов располагался в специально построенном здании на Нахимовском проспекте в Москве.

Зимой 2015 года в здании произошел сильный пожара — огонь охватил 2000 кв.м, обрушилось около 1000 кв.м кровли. В результате было утрачено более 5 млн экземпляров научных изданий, хранившихся в институтском фонде.

Почти 11 тысяч человек подписали в интернете обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой принять решение о восстановлении здания ИНИОН и о сохранении в нем института и библиотеки.

Летом 2016 года коллектив ИНИОН выразил беспокойство проектом реконструкции пострадавшего в пожаре здания, поскольку имевшийся в их распоряжении проект восстановления фондохранилище не соответствовал объемам фондов библиотеки. В сентябре градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение восстановить и реконструировать здание ИНИОН с увеличением площади на 5,5 тысяч кв.м.

В декабре и.о. директора ИНИОН Илья Зайцев сообщил о возможном начале строительных работ нового здания библиотеки в III квартале 2017 года.



