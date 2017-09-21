Петербургский ПЕН стал самостоятельным членом Международного ПЕН-клуба

© Сергей Пархоменко / Facebook

20 сентября Санкт-Петербургский ПЕН-клуб был избран самостоятельным членом Международного ПЕН-клуба, 83-й всемирный конгресс которого проходит во Львове с участием 69 национальных ПЕН-центров.

«При голосовании поддержка участников конгресса со всего мира была единодушной — вот такой, одними зелеными карточками одобрения. Ни единого голоса против», — сообщил журналист Сергей Пархоменко, опубликовавший в своем фейсбуке фотографии с конгресса.

Представители Русского ПЕН-центра во Львов не приехали. Еще зимой Украинский ПЕН-центр объявил о решении не приглашать на конгресс руководство Русского ПЕН-центра. В начале сентября исполком Русского ПЕН-центра постановил «ввиду резких заявлений руководства Украинского ПЕН-центра в адрес Русского ПЕНа отказаться в этом году от участия в Конгрессе и проинформировать о принятом решении Международный ПЕН».

10 января 2017 года стало известно, что исполком Русского ПЕН-центра исключил из организации Сергея Пархоменко и наложил взыскания на членов ПЕН-центра Марину Вишневецкую и Григория Петухова. После этого о выходе из Русского ПЕН-центра объявили Лев Рубинштейн, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и Александр Иличевский.

Также среди тех, кто покинул Русский ПЕН-центр, Ольга Седакова, Светлана Алексиевич, Тимур Кибиров, Эдуард Успенский, Владимир Сорокин, Юлий Гуголев, Варвара Горностаева, Алексей Моторов, Борис Соколов, Ольга Дробот, Андрей Макаревич, Леонид Бахнов, Виталий Диксон, Ольга Варшавер, Павел Нерлер, Григорий Пасько, Нина Катерли, Татьяна Бонч-Осмоловская, Геннадий Калашников, Олег Хлебников, Анна Берсенева, Владимир Сотников и Михаил Берг.

За последние годы из Русского ПЕН-центра из-за несогласия с позицией руководства вышли Игорь Иртеньев, Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Наталья Мавлевич, Владимир Мирзоев, Любовь Сумм, Ирина Ясина, Ольга Тимофеева, Зоя Светова, Ирина Сурат, Борис Херсонский, Нуне Барсегян, Григорий Ревзин, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский и другие.



