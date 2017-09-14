Говорухин назвал противников «Матильды» мини-ИГИЛом© Пресс-служба Государственной думы России
Сегодня, 14 сентября, председатель комитета Госдумы по культуре Станислва Говорухин осудил «православных активистов», пытающихся сорвать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», сравнив их действия с действиями запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ.
«Мне кажется, оживились все темные силы, кликуши, сумасшедшие, вандалы, мракобесы — поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик врезался в кинотеатр. Мини-ИГИЛ начинается», — цитирует Говорухина «Интерфакс».
Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, он обсудил ситуацию вокруг «Матильды» с депутатом Натальей Поклонской, которая резко критикует фильм и добивается его запрета.
«Я сказал: зачем вы это делаете? Она говорит — а вы что, с ними? Я сказал — я с Госдумой, и посоветовал бы вам быть потише. Она сказала: я буду действовать так, как мне подсказывает... как ей что-то подсказывает», — рассказал Бортко, добавив, что, по его мнению, причин не показывать фильм нет и быть не может.
Ранее с заявлением по поводу ситуации с «Матильдой» выступил министр культуры Владимир Мединский. Он считает, что акции противников фильма «дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь.
Министр также заявил, что давление на кинотеатры с целью не допустить показ картины Учителя — «это беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ» и обратился к руководству правоохранительных органов с просьбой «обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».
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