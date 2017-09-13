Мединский прокомментировал ситуацию с «Матильдой»

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Сегодня, 13 сентября, министр культуры Владимир Мединский выступил с заявлением по поводу ситуации с фильмом Алексея Учителя «Матильда», прокат которого призывают запретить депутат Госдумы Наталья Поклонская и «православные активисты».

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая г-жа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов"-поджигателей, нагло именующих себя "православными"», — говорится в заявлении Мединского опубликованном на сайте Министерства культуры.

«Подобные самозваные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь, — считает глава Минкульта. — Православие — оно ведь о любви, а не о ненависти. Чем они тогда отличаются от фанатиков иных конфессий или сект в худшем их проявлении?».

Отметив, что сам он фильм не смотрел, министр заявляет: «В нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии». Мединский также напоминает, что Минкульт выдал «Матильде» прокатное удостоверение «строго по законной процедуре», не обнаружив при этом никаких оснований для отказа.

«Прокатное удостоверение федерального образца — это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории РФ. Фильму присвоена категория "16+". Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — подчеркивает министр.

«Идя на поводу у отрицающих закон "активистов", мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству», — уверен он.

Министр культуры обращается к руководству правоохранительных органов с просьбой «обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений», а также «дать принципиальную и справедливую оценку их действиям».



