К делу «Седьмой студии» привлекли специалистов из ФСБ

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ занимается оперативным сопровождением дела «Седьмой студии», по которому проходит художественный руководитель «Гоголь-центра» режиссер Кирилл Серебренников.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела, Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ подключились к работе по делу в конце мая, когда прошли обыски в «Гоголь-центре» и у Серебренникова и были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывшая главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.

В июне был арестован бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, а на прошлой неделе — основатель «Седьмой студии» Кирилл Серебренников. По версии следствия, фигуранты дела участвовали в хищении 68 млн рублей из средств, которые Министерство культуры выделило «Седьмой студии» в 2011–2014 годах.

Сейчас Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ курирует оперативную работу по делу «Седьмой студии», проверяет связи и контакты фигурантов дела.

По словам другого источника РБК, служба «оперативно обеспечивает деятельность Министерства культуры».

«Театры, музеи находятся в поле зрения подразделений по защите конституционного строя. — пояснил РБК бывший начальник Центра общественных связей ФСБ России Александр Михайлов. — Там работают высококвалифицированные специалисты, которые понимают, что такое культура и искусство. Я сам был замначальника отдела, который занимался кураторством театров, выставок. Понимание специфики было абсолютное».

«Учреждения культуры могут использоваться противником для пропаганды в качестве структур, формирующих враждебное отношение к Российской Федерации, на их базе может осуществляться вербовка», — добавил Михайлов, уточнив, что в ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудники ФСБ «получают упреждающую информацию, проводят мероприятия, санкционированные судом, в том числе технического характера» — они могут вести наблюдение, прослушивать телефоны, контролировать переписку, обследовать помещения, проводить оперативные эксперименты и внедрять сотрудников в группы.

«В данном случае это было поручено ФСБ, потому как она ближе к теме интеллигенции, более деликатно умеет с ней работать, чем МВД», — отметил Михайлов.



