«Нелюбовь» и «Аритмию» покажут на кинофестивале в Торонто

Кадр из фильма «Нелюбовь» © «Нон-Стоп Продакшн»

В программу 42-го Международного кинофестиваля в Торонто, который пройдет с 7 по 17 сентября, включены фильмы «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Североамериканская премьера фильма «Нелюбовь», получивашего в этом году приз жюри на Каннском фестивале, состоится «в самой престижной программе "Мастера", в которой традиционно собирают новые работы крупнейших международных режиссеров», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля в Торонто.

Помимо картины Андрея Звягинцева в программе «Мастера» будут, в частности, представлены «Хэппи-энд» (Happy End) Михаэля Ханеке, «По ту сторону надежды» (Toivon tuolla puolen) Аки Каурисмяки и «Лица, деревни» (Visages, villages) Аньес Варда.

«Приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Торонто неизменно выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Именно по этой причине фестиваль так важен для Голливуда», — прокомментировал продюсер фильма Александр Роднянский.

«Аритмия» выиграла Гран-при «Кинотавра-2017». Как сообщает «Российская газета», фильм Бориса Хлебникова будет показан на кинофестивале в Торонто в программе «Современное мировое кино».

В нее вошли еще 47 фильмов, многие из которых стали победителями и призерами национальных и международных фестивалей, в том числе «О теле и душе» (Testről és lélekről) Ильдико Эньеди, «Фелисите» (Félicité) Алена Гомиса, «Ана, любовь моя» (Ana, mon amour) Калина Питера Нецера и «Ханна» (Hannah) Андреа Паллаоро.



