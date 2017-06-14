Фильм Бориса Хлебникова победил на «Кинотавре»

Кадр из фильма «Аритмия» © Mars Media

Сегодня, 14 июня, в Сочи завершился 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Гран-при получил фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».

Список лауреатов «Кинотавра-2017» опубликован на сайте фестиваля.

В мужской актерской номинации за роль в «Аритмии» награжден Александр Яценко. Кроме того, фильм Хлебникова получил приз портала «КиноПоиск» по итогам зрительского голосования.

Приз за лучшую режиссуру вручен Резо Гигинеишвили, его фильм «Заложники» получил еще одну награду: лучшим оператором признан Владислав Опельянц.

Фильм «Теснота» Кантемира Балагова, получивший приз FIPRESCI на Каннском фестивале, награжден в категории «Лучший дебют» и удостоен приза имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков.

Инга Оболдина («Жги») награждена за лучшую женскую роль. Приз имени Григория Горина за лучший сценарий получили Иван Лашин и Виталий Суслин («Голова. Два уха»).

Специальный диплом жюри «За новый уровень жанрового кино» присужден фильму «Блокбастер», с титров которого снял свое имя режиссер Роман Волобуев.

Дипломами Гильдии киноведов и кинокритиков отмечены фильмы «Турецкое седло» Юсупа Разыкова и «Голова. Два уха» Виталия Суслина. «Турецкое седло» также получило специальный диплом жюри имени Микаэла Таривердиева за лучшее музыкальное решение.

Главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил фильм Руслана Братова «Лалай-Балалай», которому также достался приз программы «Такое кино» и сертификат «Яндекс.Такси» на миллион рублей на съемку короткометражного фильма для альманаха «Из точки А». Этот же спецприз получили «Половинки» Байбулата Батуллина.

Диплом жюри конкурсной программы «Кинотавр. Короткий метр» «За поэтическую интонацию фильма» присужден картине «Первый» Ладо Кватании. Специального упоминания жюри «За точную реализацию замысла» и приза Гильдии киноведов и кинокритиков «За художественное преобразование сюра реальности в сюрреализм в искусстве» удостоен фильм «Молоко» Дарьи Власовой. Диплом «За искусство реанимации в кино и в жизни» гильдия присудила картине Михаила Полчкова «Время жить, время умирать».



