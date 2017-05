«Золотую пальмовую ветвь» выиграл фильм Рубена Эстлунда

© Aftonbladet

Сегодня, 28 мая, завершился 70-й Международный Каннский кинофестиваль. Главный приз, «Золотая пальмовая ветвь», вручен шведскому режиссеру Рубену Эстлунду за сатирическую драму «Квадрат» (The Square). Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил приз жюри.

Об этом сообщает Le Monde.

Приз лучшему режиссеру жюри под председательством Педро Альмодовара присудило Софии Копполе (США) за фильм «Роковое искушение» (The Beguiled).

Гран-при выиграла картина Робена Кампийо (Франция) «120 ударов в минуту» (120 battements par minute).

Актерские награды получили Диана Крюгер (Германия) за роль в фильме Фатиха Акина «На пределе» (Aus dem Nichts) и Хоакин Феникс (США) за роль в картине Линн Рэмзи «Тебя здесь никогда не было» (You Were Never Really Here), которая, как и «Убийство священного оленя» (The Killing of a Sacred Deer) Йоргоса Лантимоса, отмечена призом за лучший сценарий.

Специальный приз в честь 70-летия фестиваля вручен актрисе Николь Кидман (Австралия).

«Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм получил Цю Ян (Китай) за картину «Ласковая ночь» (A Gentle Night), «Золотая камера» за лучший дебют присуждена фильму «Молодая женщина» (Jeune femme) Леонор Серрай (Франция).

Лучшим фильмом программы «Особый взгляд» признан «Неподкупный» (A Man of Integrity) Мохаммада Расулофа (Иран), участвовавший в этой программе фильм «Теснота» Кантемира Балагова (Россия) получил приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Гран-при параллельного конкурса «Неделя критики» присужден документальному фильму «Макала» (Makala) Эмманюэля Гра (Франция). В секции студенческих фильмов «Синефондасьон» победила картина «Поль уже здесь» (Paul est là) Валентины Маурель (Коста-Рика) из брюссельского Высшего национального института зрелищных искусств и техник коммуникации (INSAS).