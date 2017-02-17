Венгерский фильм победил на Берлинале

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18 февраля состоялась церемония награждения лауреатов 67-го Берлинского международного кинофестиваля. Главный приз, «Золотой медведь», присужден фильму «О теле и душе» (Testről és lélekről) венгерского режиссера Ильдико Эньеди.

«В своем фильме мастер рассказывает зрителю о неком волшебном лесе, в котором живут олени. — сообщает ТАСС. — Далее становится понятно, что эти животные снятся главным героям — девушке и мужчине, которые работают на бойне. Оба видят один и тот же сон, где предстают в обличье этих оленей, испытывая друг к другу сильные чувства. Но в реальности все оказывается гораздо сложнее, для признания в своих чувствах паре предстоит преодолеть множество внутренних преград».

Фильм Ильдико Эньеди также выиграл приз Экуменического жюри, приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) и приз газеты Berliner Morgenpost.

Гран-при Международного жюри под председательством Пола Верховена получил Ален Гомис (Франция) за картину «Фелисите» (Félicité), приз Альфреда Бауэра — Агнешка Холланд (Польша) за «След зверя» (Pokot).

«Серебряным медведем» за лучшую режиссуру награжден Аки Каурисмяки (Финляндия), представивший на Берлинале фильм «По ту сторону надежды» (Toivon tuolla puolen).

В актерских номинациях победили Ким Мин-хи (Южная Корея), исполнительница главной роли в фильме «Ночью на пляже в одиночестве» (Bamui haebyun-eoseo honj) режиссера Хон Сан Су, и Георг Фридрих (Германия), награжденный за роль в картине Томаса Арслана «Ясные ночи» (Helle Nächte).

Полностью список лауреатов 67-го Берлинского международного кинофестиваля приводится на его сайте.

Российскиз фильмов в конкурсной программе Берлинале-2017 не было. В секции «Панорама» состоялась мировая премьера фильма «Заложники» российского режиссера Резо Гигинеишвили. Также в этой секции была показана картина сербского режиссера Бояна Вулетича «Реквием для миссис Джей», в производстве которой участвовала компания российского продюсера Александра Роднянского.

Кроме того, в этнографической секции Берлинале, которая в этом году была посвящена народам Севера, были представлены фильмы российских режиссеров Михаила Барынина, Сергея Потапова, Алексея Вахрушева и Прокопия Ноговицына.



