Synthposium объявил ночную программу© Synthposium 2017
Ночные вечеринки фестиваля музыки и технологий Synthposium пройдут 25 и 26 августа в клубах Rodnya, «Симачев» и помещениях завода «Плутон» на территории творческого кластера Artplay.
В клубе Rodnya 25 августа состоится диджей-сет немецкого электронного композитора Ульриха Шнауса, лайв техно-ветерана Томаса Пи Хекманна и выступление Сэма Баркера — главного двигателя резиденции Leisure Systems в берлинском «Бергхайне».
26 августа на Artplay выступят швейцарский техно-продюсер Opuswerk, Франк Мюллер (Beroshima) и London Modular Alliance, а также Suokas, OL и многие другие.
В тот же день в пространстве бывшего завода «Плутон» запланирован живой перформанс аудиовизуального художника и бессменного модератора MusicMaker's Hacklab на немецком CTM Festival — Питера Кирна, а также лайвы пионера восточноевропейской независимой электронной сцены Яцека Сенкевича, финских техно-энтузиастов Morphology и Biodread, казанцев PTU и еще более десяти артистов.
В баре «Симачев» 26 августа выступят резидент берлинского ночного клуба Salon Zur Wilden Renate Мехмет Аслан, московский продюсер Антон Лымарев с проектом Black Lenin, диджей и коллекционер винила Карина Ратиани, Tripmastaz и другие.
Фестиваль Synthposium 2017 пройдет с 24 по 27 августа, площадками его дневной программы станут Центр современного искусства «Винзавод» и Московская школа кино.
В фестивале примут участие более 150 зарубежных и российских артистов, в том числе Ульрих Шнаус (Германия), Томас П. Хекман (Германия), Яцек Сенкевич (Польша), Макс Купер (Великобритания), Франк Мюллер (Германия), Baseck (США), Энтони Бальдино (США), Таедзи Саваи (Япония), Morphology (Финляндия), Biodread (Финляндия), Mustelide (Белоруссия).
Помимо музыкальной части в программе Synthposium 2017 выставки, дискуссии с экспертами в области музыкальной инженерии и аудиовизуальные инсталляции.
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