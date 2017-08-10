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Макс Купер приедет в Москву на Synthposium

News_detailed_picture© British Council

Хедлайнером британской программы IV Фестиваля новой культуры, музыки и технологий Synthposium, который пройдет в Москве с 24 по 27 августа, станет лондонский музыкант и генетик Макс Купер.

Как сообщает Британский Совет, свое выступление на Synthposium 2017 Макс Купер построит вокруг своего второго студийного альбома «Emergence», вышедшего в ноябре прошлого года.

Также на фестивале выступит продюсер, ди-джей и ведущая NTS Radio Набиа Икбал, более известная под псевдонимом Throwing Shade, в образовательную программу Synthposium включена лекция писателя и консультанта Мэтью Суита о британских композиторах, создающих музыку для научно-фантастических фильмов, а команда London Modular расскажет о последних достижениях технической мысли в области развития синтезаторов и модуляционных установок.

В фестивале Synthposium 2017 примут участие более 150 зарубежных и российских артистов, в том числе Ульрих Шнаус (Германия), Томас П. Хекман (Германия), Яцек Сенкевич (Польша), Франк Мюллер (Германия), Baseck (США), Энтони Бальдино (США), Таедзи Саваи (Япония), Morphology (Финляндия), Biodread (Финляндия), Mustelide (Белоруссия).



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