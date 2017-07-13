В Москве пройдет фестиваль музыки и технологий Synthposium

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Более ста зарубежных и российских артистов выступят с 24 по 27 августа в Москве на фестивале новой культуры, музыки и технологий Synthposium 2017.

Программа Synthposium 2017 разделена на четыре части: Live (музыка), Expo (выставка), OnAir (образовательная и дискуссионная часть) и Art (аудиовизуальные инсталляции).

В музыкальной программе примут участие Макс Купер (Великобритания), Ульрих Шнаус (Германия), Томас П. Хекман (Германия), Яцек Сенкевич (Польша), Франк Мюллер (Германия), Baseck (США), Энтони Бальдино (США), Таедзи Саваи (Япония), Morphology (Финляндия), Biodread (Финляндия), Mustelide (Белоруссия).

Также на фестивале выступят Pinkshinyultrablast, Interchain, BMB Spacekid, Hmot, OID, PTU, Chizh, UnbrokenDub, DZA, BadZu, Никита Забелин с экспериментальной программой «Rhizome» и другие известные музыканты.

На Expo новые синтезаторы и музыкальные технологии представят независимые и мировые бренды, такие как Yamaha Deckard’s Dream MDR. Modular, Roland, Playtronica, Erica Synths, ASD, Sputnik Modular, VG Line, Synthman, L-1 Synth, Polivoks, DNGR:TECH, Svarog Augio, Uoki-Toki.

Среди спикеров образовательной программы музыкант и художник Роберт Айки Обри Лоу, создатель культового синтезатора Polivoks Владимир Кузьмин, инженер Алекс Пленингер, который участвовал в возрождении Polivoks. Российский инженер Роман Филиппов, получивший мировое признание благодаря Sputnik Modular, представит свой новый синтезатор Deckard’s Dream.

В 2017 году на Synthposium будет вручена первая в Россию профильная премия в области музыкальной индустрии. Ее получат инженеры-разработчики музыкальных аппаратов и устройств, дизайнеры интерфейсов и их концепты, а также артисты с самыми технологичными живыми выступлениями.

Площадкой экспозиционно-концертной части фестиваля станет Центр современного искусства «Винзавод» (26–27 августа), серия ночных перформансов и вечеринок пройдет в клубах (25–27 августа), главным партнером образовательной программы выступит Московская школа кино (24 и 25 августа).

Фестиваль проводится при поддержке: Гёте-Института в Москве, Посольства Финляндии в Москве, Посольства Эстонии в Москве, Польского культурного центра, Британского Совета, Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция»



