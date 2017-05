Ульрих Шнаус приедет на Synthposium в Москву

Объявлен первый иностранный хедлайнер фестиваля электронной музыки и технологий Synthposium 2017, который пройдет в Москве с 24 по 27 августа, – немецкий музыкант и продюсер Ульрих Шнаус.

«Вдохновленный альтернативными гитарными группами конца 1980-х — начала 1990-х годов, <...> он разработал собственную звуковую палитру, сочетающую в себе тонкую чувствительность дримпопа с экстатическим электронным избытком, игнорируя ограничения традиционных границ музыкального жанра», — сообщают организаторы фестиваля.

Ульрих Шнаус родился в немецком Киле, сейчас живет и работает в Лондоне. Много выступал и записывался под разными псевдонимами, в том числе View to the Future и Ethereal 77, его прошлогодний альбом «No Further Ahead Than Today» — пятый, выпущенный под собственным именем.

Помимо Шнауса в этом году на фестивале Synthposium выступят более 80 зарубежных и российских артистов, среди которых Chizh, Interchain live band, Мария Теряева, проект Linja екатеринбургского продюсера Ярослава Вялых и продюсер и владелец лейбла Resonance Moscow Никита Забелин.

На фестивале будет представлена экспозиция синтезаторов и музыкальных разработок, состоится живая презентация синтезатора Deckards' Dream, разработанного в Японии российским инженером Романом Филипповым.Также в программе лекции, воркшопы, публичные беседы с экспертами, живые выступления и вечеринки разного формата в московских клубах.

Кроме того, на Synthposium-2017 будет вручена первая в России профильная премия для разработчиков, дизайнеров интерфейсов и электронных музыкантов.