СПЧ вступился за Али Феруза

© Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека

Сегодня, 3 августа, Cовет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что депортация журналиста Худоберди Нурматова (псевдоним – Али Феруз) противоречит Конституции РФ и Европейской конвенции по правам человека.

В своем заявлении СПЧ отмечает, что «уже не один месяц занимается вопросом урегулирования правового статуса Али Феруза (литературный псевдоним журналиста Х.Нурматова) и намерен приложить все силы к благополучному разрешению данной проблемы».

«СПЧ учитывает, что члены семьи журналиста являются гражданами Российской Федерации и, следовательно, его выдворение из страны будет противоречить требованиям статьи 38 Конституции РФ и статьи 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — сообщает СПЧ.

Также СПЧ приводит скан полученного из редакции «Новой газеты» письма по делу Али Феруза на имя президента Владимира Путина.

«Мы очень просим Вас дать ему шанс покинуть Россию, если уж никак не получается помочь ему остаться в нашей стране, но не депортировать. — говорится в письме. — Правительство Германии готово его принять. На оформление документов нужно время, и этого не сделать в изоляторе. Получается замкнутый круг: наша страна не может предоставить ему убежище без джокументов, документы можно получить только в Узбекистане, но вернуться с ними оттуда он не сможет...».

Худоберди Нурматов был вынужден уехать из Узбекистана после того, как его пытались завербовать местные спецслужбы. С 2008 года он живет в России, с весны 2017 года добивается временного убежища в нашей стране.

В марте Нурматова задержали за нарушение миграционного законодательства, в начале мая Министерство внутренних дел РФ отказалось предоставить ему политическое убежище.

Худоберди Нурматов был вынужден уехать из Узбекистана после того, как его пытались завербовать местные спецслужбы. С 2008 года журналист живет в России, в начале мая Министерство внутренних дел РФ отказалось предоставить ему политическое убежище.

1 августа Нурматова задержала полиция за нарушение миграционного законодательства, Басманный районный суд Москвы вынес решение о его выдворении за пределы РФ, сейчас он находится в Центре временного содержания.

В защиту журналиста выступили международная правозащитная организация Human Rights Watch, Конфедерация труда России и Профсоюз журналистов и работников СМИ, который сегодня днем проведет у здания администрации президента в Москве пикет в поддержку Худоберди Нурматова. Акции против его депортации также пройдут в Петербурге, Берлине и Вильнюсе.

P.S. Позицию Кремля в отношении депортации Али Феруза разъяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нам известно о существовании этого вопроса, но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место», — цитирует Пескова РБК.



