В Москве готовится акция против депортации Али Феруза© Ali Feruz / Facebook
В четверг, 3 августа, Профсоюз журналистов и работников СМИ проведет у здания администрации президента в Москве пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которого собираются депортировать из России в Узбекистан.
Об этом Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщает на своей странице в фейсбуке.
«Присоединяйтесь к нам в своих городах — у представительств президента или посольств», — пишут организаторы акции.
Худоберди Нурматов был вынужден уехать из Узбекистана после того, как его пытались завербовать местные спецслужбы. С 2008 года он живет в России, с весны 2017 года добивается временного убежища в нашей стране.
В марте Нурматова задержали за нарушение миграционного законодательства, в начале мая Министерство внутренних дел РФ отказалось предоставить ему политическое убежище.
1 августа Нурматов был снова задержан полицией, на него составили протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»).
После этого журналиста доставили в Басманный районный суд Москвы, который вынес решение признать его виновным в нарушении миграционного законодательства «и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации». До вступления постановления суда в законную силу Нурматов будет находиться в Центре временного содержания.
новости
Вчера
17:09Учрежден новый грант для российских художников
15:32Фонд кино выделит 90 млн Алексею Учителю на фильм о Викторе Цое
14:10В Москве готовится акция против депортации Али Феруза
13:33Писатели выступили в поддержку узника МГБ ДНР Станислава Асеева
13:05Объявлены участники Московской биеннале
11:14Ретроспектива Андрея Тарковского пройдет в Москве
1 августа 2017
17:51В Казани состоится фестиваль аудиовизуального искусства
15:38Али Феруза задержала полиция
14:20В Москве пройдет выставка Линор ГораликВсе новости