В Москве готовится акция против депортации Али Феруза

© Ali Feruz / Facebook

В четверг, 3 августа, Профсоюз журналистов и работников СМИ проведет у здания администрации президента в Москве пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), которого собираются депортировать из России в Узбекистан.

Об этом Профсоюз журналистов и работников СМИ сообщает на своей странице в фейсбуке.

«Присоединяйтесь к нам в своих городах — у представительств президента или посольств», — пишут организаторы акции.

Худоберди Нурматов был вынужден уехать из Узбекистана после того, как его пытались завербовать местные спецслужбы. С 2008 года он живет в России, с весны 2017 года добивается временного убежища в нашей стране.

В марте Нурматова задержали за нарушение миграционного законодательства, в начале мая Министерство внутренних дел РФ отказалось предоставить ему политическое убежище.

1 августа Нурматов был снова задержан полицией, на него составили протокол по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»).

После этого журналиста доставили в Басманный районный суд Москвы, который вынес решение признать его виновным в нарушении миграционного законодательства «и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации». До вступления постановления суда в законную силу Нурматов будет находиться в Центре временного содержания.



