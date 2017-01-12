Объявлена дата премьеры продолжения «Твин Пикс»© ABC
Трансляция нового сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» (Twin Peaks) начнется на американском кабельном телеканале Showtime 21 мая 2017 года.
Об этом сообщает The Verge со ссылкой на на генерального директора Showtime Дэвида Невинса.
Он сказал, что уже посмотрел все 18 новых серий. «Это совершенно "героиновый" Линч, и я буду счастлив представить его зрителям», — сказал Невинс. По его словам, продолжать сериал по окончании показа не предполагается.
«Твин Пикс» выходил на канале ABC в 1990–1991 годах. О возобновлении сериала было объявлено осенью 2014 года.
Известно, что в продолжении, события которого происходят в наши дни, снимется Кайл Маклахлен, сыгравший в оригинальном сериале главную мужскую роль — агента ФБР Дэйла Купера, расследующего обстоятельства смерти Лоры Палмер, девушки из городка Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон.
Также сообщалось, что в новый «Твин Пикс» вернутся актеры Шерил Ли, Ричард Беймер, Дана Эшбрук, Кэтрин Коулсон.
Предполагалось, что Дэвид Линч будет соавтором сценария и режиссером девяти серий нового сезона. В апреле 2015 года он отказался участвовать в проекте из-за бюджетных ограничений, но вскоре Showtime удалось договориться с режиссером, причем он согласился снять больше девяти серий. Летом 2015 года премьеру третьего сезона «Твин Пикс» отложили до 2017 года.
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