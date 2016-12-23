Студенты ГИТИСа устроили перформанс© Culttrigger / Facebook
Сегодня, 23 декабря, студенты театроведческого факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) провели публичную акцию в связи с решением руководства вуза о слиянии театроведческого факультета с продюсерским.
«Студсовет театроведческого факультета совместно со студентами режиссерского факультета ГИТИСа показал перформанс, посвященный правам студентов. Перформанс был прерван руководством ГИТИСа, была вызвана полиция», — сообщает фейсбук-сообщество Cultrigger, где выложен фрагмент видеозаписи перформанса. Прибывшие по вызову полицейские никаких действий в отношении участников акции предпринимать не стали.
Кроме того, отмечается в сообщении, «ректор объявил, что увольняет декана театроведческого факультета Наталью Сергеевну Пивоварову за призывы к бунту».
«Я не понимаю протеста студентов, и у меня вообще сложилось глубокое убеждение, что студентами кто-то манипулирует», — сказал в сегодняшнем интервью «МК» ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он также выразил уверенность в том, что именно декан театроведческого факультета стоит за протестами студентов.
«Естественно, после всего, что произошло, я могу сказать одно: деканом Пивоварова точно никогда не будет», — добавил ректор.
О слиянии продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа Заславский объявил на заседании Ученого совета 21 декабря, объяснив это решение тем, что «почти все российские фестивали курируют театральные критики», поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела.
Студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа обратились к Заславскому, а также министру культуры Владимиру Мединскому и председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину, указав на нарушение устава вуза при принятии решения о слиянии факультетов и потребовав повторного созыва ученого совета в полном составе и открытого обсуждения «с участием педагогов и студентов, заинтересованных в судьбе своих факультетов».
Также студенты театроведческого факультета ГИТИСа заявили, что прекращают посещение занятий в знак протеста против решения о слиянии факультетов.
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