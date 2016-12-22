Театроведческий факультет ГИТИСа объединили с продюсерским

Сегодня, 21 декабря, ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский объявил на заседании ученого совета вуза о слиянии продюсерского и театроведческого факультетов.

Как сообщил Заславский ТАСС, объединение двух факультетов «связано с тем, что почти все российские фестивали курируют театральные критики», поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела.

«Мне показалось, что нужно пойти навстречу тенденциям, отражающим жизнь», — пояснил ректор, добавив, что в то время, когда он сам учился в ГИТИСе, эти факультеты были объединены.

«Объединение факультетов — это не слияние, не поглощение, не какая-то реформа, — заверил Заславский. — Люди как учились, так и будут учиться, просто некоторые программы мы скорректируем».

Имя декана сводного факультета будет названо в ближайшие дни.

«Объявленное сегодня слияние театроведческого факультета ГИТИСа с продюсерским, а по сути превращение театроведческого в отделение продюсерского факультета — это есть его уничтожение, — прокомментировала театровед и театральный критик Марина Давыдова. — В вузе, который закончило большинство известных театральных критиков страны, уничтожают один из лучших факультетов».

Григорий Заславский в мае 2016 года был назначен исполняющим обязанности ректора приказом министра культуры Владимира Мединского вместо Карины Мелик-Пашаевой, возглавлявшей ГИТИС с 2009 года, а в середине ноября 2016 года его избрали ректором.



