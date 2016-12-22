Cтуденты и педагоги ГИТИСа выступили против объединения факультетов

Почти 700 подписей собрало в интернете письмо студентов, выпускников и преподавателей Российского института театрального искусства (ГИТИС) с требованием пересмотреть решение о слиянии театроведческого и продюсерского факультетов вуза.

Письмо адресовано министру культуры Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину и ректору ГИТИСа Григорию Заславского.

О решении Ученого совета ГИТИСа объединить театроведческий и продюсерский факультеты студенты обоих факультетов узнали из новостей, хотя по уставу вуза имели право участвовать в обсуждении. Кроме того, напоминают авторы письма, на заседании Ученого совета не было руководителей, заведующих кафедр и важнейших педагогов двух факультетов, по которым принималось решение, а декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова сейчас находится на больничном.

«Всё это говорит о поспешности и недальновидности подобного решения. — говорится в письме. — Нельзя отстаивать интересы науки и образования за спиной у профессоров, педагогов и студентов. Такая форма принятия решения видится нам некорректной».

«Слияние двух разнонаправленных факультетов — решение категорически неразумное. Продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий — ученых. Напомним, что некогда продюсерский факультет вырос из театроведческого. Специальное театроведческое образование — уникальное явление российской культуры», — отмечают авторы письма.

Они требуют публичные объяснения от ректора Заславского, повторного созыва Ученого совета в полном составе и открытого обсуждения «с участием педагогов и студентов, заинтересованных в судьбе своих факультетов».

О слиянии продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа его ректор объявил на заседании Ученого совета 21 декабря, объяснив это решение тем, что «почти все российские фестивали курируют театральные критики», поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела.



