Студенты ГИТИСа решили бойкотировать занятия

Студенты театроведческого факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС) объявили о прекращении посещения лекций, семинаров, зачетов и экзаменов в знак протеста против решения о слиянии театроведческого и продюсерского факультетов вуза.

«Мы выражаем наше несогласие с решением ректора и Ученого совета (в том составе, который был представлен 20.12.16) таким образом: присутствуя на территории ГИТИСа, мы останавливаем свое участие в учебном процессе, включающем в себя посещение плановых лекций, семинаров, зачетов и экзаменов», — цитирует ТАСС открытое письмо студентов.

«Такое положение мы сохраним до того момента, когда наши требования будут удовлетворены», — пишут инициаторы бойкота. Они заявляют, что их «устраивает только юридически оформленное решение ректора о повторном обсуждении вопроса о слиянии двух факультетов — театроведческого и продюсерского - с повторным созывом Ученого совета в полном составе, в присутствии декана театроведческого факультета Н.С. Пивоваровой».

О слиянии продюсерского и театроведческого факультетов ГИТИСа его ректор Григорий Заславский объявил на заседании Ученого совета 21 декабря, объяснив это решение тем, что «почти все российские фестивали курируют театральные критики», поэтому людям этой профессии необходимо знание и продюсерского дела.

Студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа обрались к Заславскому, а также министру культуры Владимиру Мединскому и председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину, указав на нарушение устава вуза при принятии решения о слиянии факультетов и потребовав повторного созыва ученого совета в полном составе и открытого обсуждения «с участием педагогов и студентов, заинтересованных в судьбе своих факультетов».

В свою очередь Заславский заявил, что «конфликт раздут на пустом месте», поскольку при объединении не предполагается «унижения ни одного из факультетов», ни одной из профессий. «Речь идет не о дружественном или недружественном поглощении того или другого. Речь идет об объединении и появлении единого координирующего центра», — пояснил ректор ГИТИСа, отметив, что итогом такого «революционного неожиданного соединения» должно стать «повышение качества образования и тех, и других».

Министерство культуры поддержало решение Заславского объединить театроведческий и продюсерский факультеты ГИТИСа, так как «Ректору виднее, как организовать учебный процесс», — считает первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов.



