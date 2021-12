Геополитическое колье и коммунальная брошь

Кураторский коллектив «9 марта» – Катя Рабей, Маша Старикова, Александра Павловская © Предоставлено «9 марта»

Ювелирное — это политическое

Что такое современные концептуальные украшения? За пределами России этот жанр известен под кодовым названием contemporary jewelry, а также иногда art jewelry, gallery jewelry и даже academic jewelry — по аналогии с академической музыкой и ее вечным противостоянием с популярной.

Концептуальные украшения находятся на перекрестке дисциплин, между современным искусством, модой и классической ювелирной традицией. Они не привязаны к драгоценным материалам и могут быть сделаны не только из золота и серебра, а из дерева, пыли, человеческих ногтей — чего угодно, могут быть даже редимейдом. Их не обязательно удобно и тем более красиво носить, но все они неизменно являются полноценными художественными высказываниями. В России концептуальные украшения пока что известны плохо — не только галеристам и коллекционерам, но и самим ювелирам.

Кураторский коллектив «9 марта» создан тремя художницами, которые решили внести собственный вклад в популяризацию концептуальных украшений. Одна — Катя Рабей, ювелирная художница и теоретик критического дизайна в ювелирной области: дизайну она училась в израильском колледже Шенкар по специальности «ювелирный дизайн» (2017), а до этого закончила истфил РГГУ (2012). Другая — кураторка и художница Саша Павловская, бакалавр современного искусства: в 2019 она закончила Хартфордширский университет. Наконец — дизайнерка и ювелирная художница Маша Старикова: она закончила Школу ювелирного мастерства в Санкт-Петербурге и факультет дизайна МГИЭТ в Москве. «9 марта» занимается организацией выставок концептуальных украшений, приглашая к участию художников со всего мира: задача группы не только в том, чтобы показать российскому зрителю весь выразительный потенциал украшений как художественного языка, но и в том, чтобы дать площадку современным российским ювелирам, готовым попробовать себя в непривычном амплуа.

Прошлая выставка проекта была посвящена теме гендерных стереотипов и проходила в галерее «ГРАУНД Солянка» — а нынешняя, открывшаяся 20 ноября в ЦСИ «Винзавод», посвящена границам — политическим, географическим, культурным.

60 авторов из 20 стран мира (некоторые из которых — признанные звезды своего дела, чьи работы находятся в постоянных коллекциях мировых музеев и при этом никогда прежде не выставлялись в России) рассказывают о своих тревогах, надеждах и личном опыте с помощью украшений. Кто-то делает ожерелье, чтобы привлечь внимание к стремительно уменьшающейся площади леса в штате Орегон, кто-то с помощью броши выражает поддержку протесту индийских фермеров, а кто-то использует ювелирную практику в качестве медитации, помогающей справиться с тревогой и неопределенностью в первые месяцы пандемии. Все работы объединяет то, что зритель мысленно может примерить их на себя, и в определенном смысле это становится выгодным преимуществом концептуальных украшений как жанра: представляя себя в том или ином ожерелье или браслете, зрителю гораздо проще примерить вместе с ним и высказывание художника — и решить, подходит оно ему или нет.

Выставка работает последнюю неделю — до 3 декабря. Специально для раздела She is an expert кураторы рассказывают о нескольких самых необычных ее экспонатах.

