«Собибор» Хабенского выдвинули на «Оскар» от России© «Синема Продакшн»
10 сентября Российский оскаровский комитет на специальном заседании в Москве выдвинул от России на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» военную драму Константина Хабенского «Собибор».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Российского оскаровского комитета, продюсера Александра Роднянского.
Картину, «имеющую наибольшие шансы в борьбе за награду Американской киноакадемии», отметил Роднянский, выбрали большинством голосов.
Заседание оскаровского комитета продолжалось больше часа. Среди участников заседания были режиссеры Владимир Меньшов, Николай Досталь и Дмитрий Месхиев, продюсеры Сергей Сельянов и Евгений Гиндилис. Многие члены комитета голосовали дистанционно.
Фильм рассказывает о восстании в нацистском лагере Собибор в Польше в октябре 1943 года. Роль организатора восстания, советского офицера Александра Печерского исполнил Константин Хабенский, для которого «Собибор» стал режиссерским дебютом. Также в фильме снялись Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Филипп Рейнхардт и другие.
Отечественные фильмы трижды выигрывали «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1968 году, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова в 1981 году и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова в 1994 году.
В прошлом году от России на «Оскар» выдвинули картину Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Она была включена в короткий список премии и вошла в число номинантов, но в итоге «Оскар» получил фильм «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica) Себастьяна Лелио (Чили).
Короткий список 91-го сезона премии «Оскар» объявят в декабре, номинантов — 22 января 2019 года, церемония награждения лауреатов пройдет 24 февраля.
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