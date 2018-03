«Форма воды» выиграла четыре «Оскара»

Кадр из фильма «Форма воды» © Fox Searchlight Pictures

4 марта в Лос-Анджелесе состоялась 90-я ценемрония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В четырех категориях, в том числе в категории «Лучший фильм», премию получила фэнтезийная мелодрама режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» (The Shape of Water).

Фильм также награжден за лучшую режиссуру, лучшую работу художника-постановщика (Пол Д. Остерберри) и лучшую музыку (Александр Деспла).

Картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) выиграла призы в номинациях «Лучшая женская роль» (Фрэнсис Макдорманд) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Сэм Рокуэлл).

«Оскар» за лучшую мужскую роль присужден Гэри Олдману, сыгравшему Уинстона Черчилля в биографической картине Джо Райта «Темные времена» (Darkest Hour), в категории «Лучшая женская роль второго плана» награждена Эллисон Дженни за роль в фильме «Тоня против всех» (I, Tonya).

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica) Себастьяна Лелио (Чили), опередив «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (Россия), «Оскорбление» (L'insulte / Qadiya raqm 23) Зияда Дуэри (Ливан), «О теле и душе» (Testről és lélekről) Ильдико Эньеди (Венгрия) и «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда (Швеция).

Джордан Пил, автор сатирического фильма ужасов «Прочь» (Get Out), выиграл «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», Джеймс Айвори награжден за лучший адаптированный сценарий — к фильму Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name) по одноименному роману Андре Асимана.

Лучшим документальным фильмом признан «Икар» (Icarus) Брайана Фогеля, лучшим полнометражным мультфильмом — компьютерная анимационная музыкальная картина «Тайна Коко» (Coco) студии Pixar, также отмеченная в номинации «Лучшая песня».

Полный список лауреатов и номинантов 90-го сезона премии «Оскар» приводится на портале «КиноПоиск», где велась прямая трансляция церемонии.