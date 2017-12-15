«Нелюбовь» вошла в шорт-лист «Оскара»Кадр из фильма «Нелюбовь»© «Нон-Стоп Продакшн»
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» включен в короткий список 90-го сезона премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Список опубликован на сайте Американской киноакадемии. В него вошли девять фильмов:
- «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica), реж. Себастьян Лелио (Чили);
- «На пределе» (Aus dem Nichts), реж. Фатих Акин (Германия);
- «О теле и душе» (Testről és lélekről), реж. Ильдико Эньеди (Венгрия);
- «Фокстрот» (Foxtrot), реж. Самуэль Маоз (Израиль);
- «Оскорбление» ( L'insulte / Qadiya raqm 23), реж. Зияд Дуэри (Ливан);
- «Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия);
- «Фелиситэ» (Félicité), реж. Ален Гомис (Сенегал);
- «Рана» (Inxeba), реж. Джон Тренгоу (ЮАР);
- «Квадрат» (The Square), реж. Рубен Эстлунд (Швеция).
C середины октября до 11 декабря эти фильмы были отобраны из 92 фильмов оскаровского лонг-листа. На следующем этапе с 12 по 14 января специальные комитеты в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско отсмотрят фильмы шорт-листа и выберут из них пять номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Номинанты будут объявлены 23 января 2018 года, церемония награждения лауреатов пройдет 4 марта.
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