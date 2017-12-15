«Нелюбовь» вошла в шорт-лист «Оскара»

Кадр из фильма «Нелюбовь» © «Нон-Стоп Продакшн»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» включен в короткий список 90-го сезона премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Список опубликован на сайте Американской киноакадемии. В него вошли девять фильмов:

«Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica), реж. Себастьян Лелио (Чили);

«На пределе» (Aus dem Nichts), реж. Фатих Акин (Германия);

«О теле и душе» (Testről és lélekről), реж. Ильдико Эньеди (Венгрия);

«Фокстрот» (Foxtrot), реж. Самуэль Маоз (Израиль);

«Оскорбление» ( L'insulte / Qadiya raqm 23), реж. Зияд Дуэри (Ливан);

«Нелюбовь», реж. Андрей Звягинцев (Россия);

«Фелиситэ» (Félicité), реж. Ален Гомис (Сенегал);

«Рана» (Inxeba), реж. Джон Тренгоу (ЮАР);

«Квадрат» (The Square), реж. Рубен Эстлунд (Швеция).

C середины октября до 11 декабря эти фильмы были отобраны из 92 фильмов оскаровского лонг-листа. На следующем этапе с 12 по 14 января специальные комитеты в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско отсмотрят фильмы шорт-листа и выберут из них пять номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Номинанты будут объявлены 23 января 2018 года, церемония награждения лауреатов пройдет 4 марта.







