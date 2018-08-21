В Москве писатели и журналисты вышли на пикеты в поддержку Олега Сенцова

Сегодня, 21 августа, члены ассоциации «Свободное слово» проводят у памятника Пушкину в Москве одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который в середине мая объявил голодовку в российской колонии.

В пикетах участвуют Людмила Улицкая, Мариэтта Чудакова, Любовь Сумм, Наталья Демина, Наталья Мавлевич, Сергей Пархоменко и другие писатели и журналисты из ассоциации «Свободное слово».

Акция в Москве стала частью всемирной кампании Международного ПЕН-клуба в поддержку Олега Сенцова. «Сегодня, в сотый день его голодовки, национальные ПЕН-центры в разных странах организуют разные акции: пикеты, митинги, петиции, письма, обращения, дебаты», — написал в своем фейсбуке Сергей Пархоменко.

В мае 2014 года Олег Сенцов был задержан ФСБ в Крыму, в августе 2015 года вместе с анархистом Александром Кольченко признан виновным в организации террористического сообщества и осужден Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима.

В марте 2016 года Сенцова этапировали в колонию в Якутии, в 2017 году перевели в исправительную колонию №8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, известную также под названием «Белый медведь».

В поддержку режиссера выступали российские и зарубежные деятели культуры и правозащитники, они считают выдвинутые против него обвинения надуманными и политически мотивированными. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными.

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России.

Члены ассоциации «Свободное слово», Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, «Вольного исторического общества», Киносоюза потребовали освободить украинского режиссера и отпустить его на родину. Сделать всё возможное для спасения Олега Сенцова призвали руководство Германии сотни европейских деятелей культуры, публичных интеллектуалов и политиков. Лауреаты Нобелевской, Пулитцеровской и Букеровской премий подписали обращение Американского ПЕН-центра к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова, резолюцию с тем же требованием принял Европарламент. В августе с коллективным письмом с призывом освободить Олега Сенцова выступили режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч и еще около 120 деятелей культуры из разных стран.



