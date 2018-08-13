Жан-Люк Годар и Кен Лоуч просят освободить Олега Сенцова

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Режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также министр культуры Франции Франсуаза Ниссен подписали коллективное письмо с призывом освободить из россйиской колонии украинского режиссера Олега Сенцова.

Письмо 12 августа опубликовала французская газета Le Monde.

Под ним стоят 120 подписей. Как сообщает «Интерфакс», помимо Годара, Лоуча и Ниссен среди тех, кто подписал письмо, режиссеры Дэвид Кроненберг, Бертран Тавернье, Режис Варнье, Фредерик Уайзман, Константен Гаврас и Оливье Накаш.

«Олег Сенцов более четырех лет находится в заключении в России, — говорится в письме. — Российский военный суд приговорил его к 20 годам заключения по итогам судебного разбирательства, при котором не соблюдались права защиты, и это — нарушение международного права и основных норм правосудия».

Также авторы письма отмечают, что за три месяца голодовки Олег Сенцов потерял 30 кг. «Мы должны действовать, — пишут они. — И мы должны действовать быстро. Не действовать — значит позволить Олегу Сенцову умереть».



















