Борис Мездрич стал директором театра «Практика»

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Приказом Департамента культуры Москвы на должность директора Экспериментального театрального центра новой драмы «Практика» с 7 августа 2018 года назначен Борис Мездрич.

Об этом сообщает пресс-служба театра «Практика».

Также сообщается, что другим приказом Департамента культуры Москвы Дмитрий Брусникин с 7 августа переведен с должности директора на должность художественного руководителя «Практики», в устав театра внесены изменения: введена должность художественного руководителя и закреплено двуначалие в руководстве театром.

Борис Мездрич работал директором Приморского краевого театра юного зрителя (1987–1989), Омского академического театра драмы (1989–2001), Российского академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле (2008–2010).

В 2001–2008 годах и с 2011 года до марта 2015 года возглавлял Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, откуда был уволен в связи со скандалом вокруг постановки оперы Вагнера «Тангейзер».

В июне 2016 года режиссер Дмитрий Брусникин был выбран главным резидентом театра «Практика», с 3 мая 2018 года исполнял обязанности его директора. 15 мая Департамент культуры Москвы предложил Брусникину стать художественным руководителем театра.

«Я согласился только на тех условиях, что здесь будет изменена структура директора, то есть чтобы это был мой союзник», — прокомментировал тогда режиссер предложение Департамента культуры Москвы.



