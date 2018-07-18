Премия «Резонанс» открыла сезон

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До 10 сентября открыт прием заявок на соискание IV Всероссийской премии «Резонанс» для молодых авторов и СМИ, пишущих об академической музыке и музыкальном театре.

Заявки принимаются по адресу resonanceaward@gmail.com в трех номинациях:

«Лучший критический текст об академической музыке и музыкальном театре»

«Лучшее СМИ, пишущее об академической музыке и музыкальном театре»;

«Лучшее студенческое СМИ, пишущее об академической музыке и музыкальном театре».

В номинации «Лучший текст» принимают рецензии, статьи, репортажи, эссе, тексты на стыке с очерком, портретной зарисовкой и другими художественно­-публицистическими жанрами.

Автором текста­-номинанта должен быть гражданин России младше 36 лет. Один автор может подать два текста, в том числе — в соавторстве. Работы должны быть опубликованы на русском языке не раньше 11 апреля 2017 года. Объем — от 3000 знаков с пробелами.

Нельзя номинировать на премию интервью и тексты, которые были опубликованы только в буклетах или на сайтах театров, концертных залов и филармоний. Текст может быть размещен в газетах, журналах, студенческих сборниках, на сайтах учебных заведений, в онлайн­-СМИ, на платформах syg.ma и Telegraph, а с этого года — еще и в блогах, личных аккаунтах в социальных сетях, а также в открытых пабликах и Телеграм­-каналах.

Победители в номинации «Лучший текст» получат 150 000, 75 000 и 50 000 рублей (премии I, II и III степени). СМИ-­победителей и авторов, которые вошли в шорт­-лист, пригласят на новый фестиваль «Урал Опера Балет Фест», который пройдет с 11 по 21 октября в Екатеринбурге.

Лауреатов премии «Резонанс» объявят 19 октября на сцене Урал Оперы. В этот день назовут не только лучшие СМИ и авторов лучших текстов, но и обладателя Почетной премии. Ее получит критик, который, по мнению жюри, сыграл важную роль в сохранении и развитии культурного наследия России.

Премию «Резонанс» в 2014 году учредили Пермский театр оперы и балета, Фонд поддержки искусства «Камера Обскура» (Петербург) и Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникации Пермского края. Авторы и инициаторы проекта — Настя Зубарева и Анна Инфантьева.

Лауреатами III премии «Резонанс» стали тексты Александра Рябина (I степень) и Антона Светличного (II и III степень). Специальные призы жюри получили Полина Дорожкова, Екатерина Бабурина и Марина Монахова. Лауреатом Почетной премии была признана Татьяна Кузнецова, лучшим СМИ — COLTA.RU.

Три года подряд «Резонанс» вручался на Дягилевском фестивале в Перми. С 2018 года премия расширила формат: теперь она будет время от времени менять место проведения и встраиваться в разные музыкально­-театральные проекты, в первую очередь — региональные. Первым таким проектом стал фестиваль новой классики «Урал Опера Балет Фест», основанный в Екатеринбурге в этом году.

Организаторами четвертого «Резонанса» выступили Урал Опера Балет и Фонд поддержки хореографического искусства «Евразия балет».



