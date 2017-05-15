COLTA.RU получила премию «Резонанс»© Премия «Резонанс»
Сегодня, 15 мая, на Дягилевском фестивале в Пермском театре оперы и балета состоялась церемония вручения III Всероссийской премии «Резонанс». В номинации «Лучшее СМИ, пишущее об академической музыке и музыкальном театре» премия присуждена сайту COLTA.RU.
В номинациии «Лучший критический текст» премию I степени получил Александр Рябин, премии II и III степени — Антон Светличный.
Специальный приз присужден Полине Дорожковой, специальная премия жюри — Марине Монаховой и Екатерине Бабуриной.
Лауреатом почетной премии стала Татьяна Кузнецова.
В жюри премии «Резонанс» 2017 года входили музыкальный критик, композитор и куратор Петр Поспелов (председатель), танцовщик и хореограф Владимир Варнава, театровед и музыкальный критик Дмитрий Ренанский, поэт Лев Рубинштейн и композитор Борис Филановский.
Премию «Резонанс» для молодых авторов (до 35 лет) и СМИ, пишущих об академической музыке и музыкальном театре, в 2014 году учредили Пермский театр оперы и балета, Фонд поддержки искусства «Камера Обскура» (Петербург) и Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникации Пермского края.
Сумма денежного приза премии I составляет 150 тысяч рублей, премии II степени — 75 тысяч рублей, премии III степени — 50 тысяч рублей.
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