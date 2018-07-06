Екатеринбургский театр оперы и балета объявил планы на новый сезон

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В своем 107-м сезоне Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета представит шесть премьер и проведет фестиваль нового академического искусства, а также сменит фирменный стиль: с сезона 2018/2019 на всех афишах и в рекламных материалах в России и за рубежом театр будет называться Урал Опера Балет (Ural Opera Ballet).

Как сообщает пресс-служба театра, обновится логотип и печатная продукция театра, в сентябре произойдет перезапуск официального сайта uralopera.ru. При этом в официальных документах театр сохранит полное наименование — Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.

Смена визуального образа театра, отмечают в пресс-службе, связана с внутренними переменами последних сезонов: сменился репертуарный вектор, театр вернулся в «большую лигу» российских музыкальных театров и стремится на международную арену.

Новый стиль, разработанный екатеринбургским агентством «Восход», призван отразить статус оперного театра, находящегося в индустриальном городе — театра, уважающего академические традиции, но открытого для современности.

Сезон 2018/2019 откроется 13 сентября премьерой оперы Пуччини «Турандот» в постановке Жан-Ромена Весперини. В главных партиях выступят солистка театра Ирина Риндзунер и французский тенор Амади Лага. Музыкальный руководитель постановки — главный дирижер театра Оливер фон Дохнаньи.

На 11 октября назначена мировая премьера балета Вячеслава Самодурова «Приказ короля» — фантазии по мотивам либретто забытых балетов Мариуса Петипа, чье 200­летие отмечается в 2018 году. Музыку по заказу театра написал профессор Петербургской консерватории Анатолий Королев.

1 марта состоятся две премьеры. Впервые в России будет исполнен балет «Вальпургиева ночь» — это первый опыт сотрудничества театра с нью-йоркским Фондом Джорджа Баланчина. В тот же вечер пройдет премьера балета «Новобрачные на Эйфелевой башне» — комедии-фарса по мотивам одноименного балета 1921 года, коллективного сочинения композиторов французской «Шестерки». Его ставит Антон Пимонов, в прошлом танцовщик Мариинского театра, лауреат премии «Золотая маска — 2017» в номинации «Лучшая работа хореографа», ныне — штатный хореограф екатеринбургского театра.

На 16 мая назначена российская премьера оперы «Три сестры» Петера Этвёша. Для екатеринбургской постановки композитор вместе с дирижером Оливером фон Дохнаньи выбрал авторскую редакцию для трех меццо­сопрано. Для постановки приглашен американский режиссер Кристофер Олден, в финальном блоке репетиций примет личное участие Петер Этвёш.

Сезон завершится 4–7 июля премьерой балета «Дон Кихот» по мотивам спектакля Большого театра 1900 года. Каноническую хореографию Александра Горского возобновляет Юрий Бурлака. Художники­-постановщики, Альона Пикалова и Татьяна Ногинова, обращаются к оригинальным эскизам 1900 года Константина Коровина и Александра Головина.

11–21 октября театр впервые проведет фестиваль нового академического искусства. Рабочее название — «Урал Опера Балет Фест». Первый сезон фестиваля посвящен Мариусу Петипа: он откроется премьерой балета «Приказ короля». Кроме того, в афишу войдут балеты «Тщетная предосторожность» и «Пахита» — большая премьера 2018 года.

На фестивале будет исполнена музыка петербургских композиторов, чьи балеты включены в программу: прозвучат симфонические сочинения Анатолия Королева и состоится мировая премьера сочинения Юрия Красавина. Полная программа фестиваля будет объявлена позже.

В рамках фестиваля будет вручена всероссийская премия для молодых музыкальных критиков «Резонанс». Премия была учреждена в 2014 году, три года подряд награждение проходило на Дягилевском фестивале в Перми. С нового сезона премия меняет формат и начинает путешествовать по России. Это было совместное решение инициаторов «Резонанса», Пермского театра оперы и балета и куратора премии Насти Зубаревой: они надеются, что этот шаг выведет проект на новый уровень и привлечет новых авторов из регионов. Первым городом на новом этапе работы премии станет Екатеринбург.

Новое место вручения «Резонанса» — не единственное нововведение. С этого года на премию могут выдвигаться не только тексты, размещенные в официальных СМИ, но и публикации в телеграм­-каналах, блогах, пабликах соцсетей и публичных аккаунтах. Также в новом сезоне появится отдельная номинация «Лучшее студенческое СМИ». Прием заявок начнется 10 июля по адресу resonanceaward@gmail.com.



