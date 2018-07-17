Максим Атаянц вошел в жюри «Золотого Трезини»

© «Золотой Трезини»

В состав жюри открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» вошел архитектор и художник, преподаватель истории архитектуры, заслуженный архитектор РФ Максим Атаянц.

Максим Атаянц — выпускник архитектурного факультета Российской академии художеств в Петербурге. С 1995 года член Санкт-Петербургского отделения Союза архитекторов России. С 1995 по 1998 годы принимал участие в работе летних архитектурных школ под патронажем принца Уэльского, проходивших в Риме, Капрароле, Биаррице, Петербурге. В 1998–2000 годах читал лекции и консультировал дипломные проекты в римском Университете Сапиенца и в римском отделении Университета Нотр-Дам. С 2000 года преподает историю античной архитектуры и теорию ордера в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств. С 2000 года возглавляет персональную архитектурную мастерскую («Архитектурная мастерская М. Атаянца»).

Среди наиболее значимых работ архитектора и его мастерской участие в проектировании курортного поселка Фонте-ди-Матильда в окрестностях Пармы в составе международного коллектива под руководством Пьеркарло Бонтемпи (2000), проектирование «Города набережных» и «Видного города», концепция Медиадеревни Олимпиады в Сочи 2014 года. Помимо этого, портфолио мастерской включает широкий ряд объектов, от жилых домов, в которых поселились более 22 тысяч человек, до церквей и соборов: церковь Св. Елены в Ленинградской области, церковь Сурб Ованес Мкртыч в Арцахе, реконструкция Ново-Тихвинского монастыря и собора Cв. Александра Невского в Екатеринбурге.

Максим Атаянц также известен как художник. Его работы хранятся в собраниях Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), Музея архитектурного рисунка (Берлин), Музея архитектуры имени Щусева, Американской школы TASIS в Лугано (Швейцария), архитектурного факультета Университета Нотр-Дам. Более 50 работ художника были представлены в 2016-2017 годах в ГМИИ на его персональной выставке «Римское время. Графика Максима Атаянца».

«С Максимом Атаянцем в жюри конкурс с девизом "Недвижимость как искусство" приобретает новую глубину, — считает председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. — Оценка конкурсных архитектурных проектов с этой позиции невозможна без художественного видения. Художник архитектуры — это звание, которое получали выпускники Санкт-Петербургской Императорской академии художеств и которое давало право «производить постройки» и вступать на государственную службу. Сегодня одним из хранителей этой традиции, уходящей корнями в искусство античности, является Максим Атаянц, получивший в 2016 году престижную архитектурную премию "Мыс Цирцеи" в Риме за следование классическим канонам в архитектуре».

«Петербург в том виде, в котором он сформировался и дошел до нас, являет собой целостный организм, имеющий значительную ценность, который важно не испортить», — сказал Максим Атаянц в интервью журналу «Галерея красивых домов и квартир» (организатор конкурса).

«Весь город не может состоять из шедевров — в Петербурге много домов рядовой застройки, но ценность целого, которое образуют все постройки, выше, чем ценность каждого отдельного элемента, потому что это собрано в уникальную градостроительную ткань, в которой мы живем, и это наш главный актив», — уверен архитектор.

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670–1734) — первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Также среди членов жюри историк Лев Лурье, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, певица Диана Арбенина, фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, автор памятника Доменико Трезини на Васильевском острове, скульптор Павел Игнатьев, художник Ольга Тобрелутс, композитор Владимир Раннев.

Приветственное письмо участникам и жюри конкурса направил художник и скульптор Михаил Шемякин.

Девиз конкурса «Золотой Трезини» — «Недвижимость как искусство». Прием заявок на участие в конкурсе на его сайте продлится до 15 октября. Торжественная церемония, на которой победителям конкурса вручат авторские статуэтки, пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных.



