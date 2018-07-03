Михаил Шемякин поддержал конкурс «Золотой Трезини»

Художник и скульптор Михаил Шемякин направил приветственное письмо участникам и жюри петербургского архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

В своем письме живущий во Франции художник напомнил, как в 1995 году по просьбе первого мэра Петербурга Анатолия Собчака создал памятник архитекторам-первостроителям города, в том числе Доменико Трезини. Шемякин считает, что Петербург мог бы уделять больше внимания увековечению памяти и наследия этого великого зодчего. И конкурс, где художники встретятся с архитекторами, может стать прекрасным поводом для разговора о том, какую роль должны играть искусство и мастерство не только в истории, но также в настоящем и будущем Петербурга.

«Петербургская сокровищница архитектуры могла бы привлекать миллионы туристов — это такое же золотое дно, как Венеция, — пишет художник. — И мы это чудо уничтожаем: я вижу, как наш город систематически разрушается. Сейчас крайне важно проследить за тем, чтобы новостройки больше не возводились за счет гибели памятников архитектуры». По мнению Шемякина, если конкурс, названный в честь Доменико Трезини, хоть немного этому поможет, значит, он пройдет не зря.

Шемякин надеется, что конкурс будет способствовать развитию живых контактов между теми, кто сегодня строит Петербург, и теми, кто олицетворяет его культуру и искусство: «Будет замечательно, если это послужит рождению ярких и интересных архитектурных и дизайнерских идей».

Конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670–1734) — первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Конкурс проводится при поддержке дипломатического представительства этой страны в Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Также среди членов жюри историк Лев Лурье, джазовый музыкант Давид Голощекин, модельер Татьяна Парфенова, певица Диана Арбенина, фотограф Эрмитажа Юрий Молодковец, автор памятника Доменико Трезини на Васильевском острове, скульптор Павел Игнатьев, художник Ольга Тобрелутс, композитор Владимир Раннев.

Девиз конкурса «Золотой Трезини» — «Недвижимость как искусство». Прием заявок на конкурс открылся 29 июня в петербургской школе искусств Masters и продлится до 15 октября. Торжественная церемония, на которой победителям конкурса вручат авторские статуэтки, пройдет в конце ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных.







