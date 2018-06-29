В Петербурге проводится конкурс «Золотой Трезини»

Петербургский журнал «Галерея красивых домов и квартир» при поддержке Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге проводит открытый архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини».

Первый архитектор Петербурга Доменико Трезини (ок. 1670–1734), в честь которого назван конкурс, родился в городке Астано, расположенном на юге Швейцарии в кантоне Тичино. В 1718 году в России были учреждены новые органы государственного управления — коллегии, которым потребовалось свое здание. Для выбора проекта постройки Петр I объявил первый в истории страны архитектурный конкурс. Лучшей была признана работа Доменико Трезини.

Ровно 300 лет спустя лучшие по мнению жюри архитектурные и дизайнерские проекты Петербурга станут лауреатами нового конкурса «Золотой Трезини».

Девиз конкурса — «Недвижимость как искусство». Организаторы собрали жюри, в котором представители деловых кругов соседствуют с известными петербургскими деятелями искусства. Под эгидой конкурса они откроют дискуссию о векторах развития Петербурга, особенно актуальную сегодня, на фоне реализации большого числа девелоперских проектов.

Почетный председатель жюри — генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль. В состав жюри конкурса также вошли историк Лев Лурье, джазовый музыкант Давид Голощекин, певица Диана Арбенина, художник Ольга Тобрелутс, художественный руководитель ЦСИ имени Сергея Курехина Анастасия Курехина, художник-фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец, автор памятника Доменико Трезини на Васильевском острове Павел Игнатьев, композитор Владимир Раннев, искусствовед Иван Чечот, архитектурный критик Мария Элькина, учредитель Галереи дизайна Bulthaup Лина Перлова, искусствовед Ксения Бандорина, основатель школы MastersПолина Бондарева, ресторатор Эдуард Мурадян (ЕМ, «Рубинштейн»), гендиректор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков, совладелица курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Мария Грудина, генеральный директор АН «Русский Фонд Недвижимости» Александр Портнов, исполнительный директор АН «Александр Недвижимость» Федор Дьячков, генеральный директор компании «МК-Элит» Петр Войчинский и директор по развитию дворца Трубецких-Нарышкиных Станислав Смирнов.

Прием заявок на конкурс будет проходить до 15 октября. Торжественная церемония, на которой победителям конкурса будут вручены авторские статуэтки «Золотой Трезини», пройдет во дворце Трубецких-Нарышкиных 29 ноября.

29 июня в петербургской школе искусств Masters (Итальянская ул., 17) состоится пресс-конференция, посвященная запуску «Золотого Трезини».



