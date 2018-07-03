Госдума рассматривает законопроект о журналистах-иноагентах

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин © Государственная Дума

Сегодня, 3 июля, комитет Госдумы по информационной политике одобрит поправки в закон о СМИ-иноагентах, согласно которым авторы этих СМИ могут быть признаны иностранными агентами.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников аппарата Госдумы и нескольких депутатов.

На следующей неделе законопроект планируется принять во втором чтении, поправки к которому подготовили председатель комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), возглавляющий рабочую группу по доработке законопроекта.

Согласно законопроекту, иностранными агентами может быть признана любая структура или человек не только за распространение материалов СМИ-иноагентов, но за оплаченное участие в создании их материалов. На такого рода «вторичных» иностранных агентов будут распространяться требования закона об НКО-иноагентах, порядок применения этих правил будет определен Министерстом юстиции.

В ноябре 2017 года в качестве «зеркального ответа» на действия властей США в отношении российского государственного международного телеканала RT был принят закон, который дает Минюсту РФ право относить зарубежные СМИ или СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, к числу иностранных агентов. По этому закону, СМИ-иноагенты имеют права и обязанности, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

В декабре Минюст опубликовал список первых СМИ, признанных иностранными агентами, в том числе радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода». В январе 2018 года Госдума приняла поправки к КоАП РФ, устанавливающие миллионные штрафы для СМИ, допустивших нарушения при работе в статусе иностранного агента.



