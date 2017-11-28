Госдума обсудит введение штрафов для нарушителей закона о СМИ-иноагентах

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На рассмотрение в Госдуму внесены поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которыми c 1 января 2018 года устанавливаются штрафы для СМИ, допустивших нарушения при работе в статусе иностранного агента.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы, его внесли член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Статью 19 КоАП РФ «Административные правонарушения против порядка управления» они предлагают дополнить статьей 19.34 «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».

Такого рода нарушение предлагается наказывать административным штрафом 10 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 500 тысяч рублей для юридических лиц.

При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются, соответственно, до 50 тысяч, 100 тысяч и 1 млн рублей, при грубом (более двух раз в течение года) нарушении — до 100 тысяч, 200 тысяч и 5 млн рублей. Для граждан в этом случае также предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

В середине ноября был принят закон, который дает Министерству юстиции РФ право относить зарубежные СМИ или СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, к числу иностранных агентов. По этому закону, СМИ-иноагенты имеют права и обязанности, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО, выполняющих функции иностранных агентов.











