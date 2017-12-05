Объявлены первые СМИ-иноагенты

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Сегодня, 5 декабря, Министерство юстиции России опубликовало список первых СМИ, признанных иностранными агентами. Среди них радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста. В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, также включены проекты «Радио Свобода» — телеканал «Настоящее Время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода», сайты «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Сотрудникам всех девяти СМИ, включенных в реестр СМИ-иноагентов, будет закрыт доступ в Госдуму, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме. Ранее думский комитет по контролю и регламенту единогласно поддержал проект постановления о запрете посещения нижней палаты представителями американских медиа, признанных иностранными агентами.

В середине ноября в качестве «зеркального ответа» на действия властей США в отношении российского государственного международного телеканала RT был принят закон, который дает Министерству юстиции РФ право относить зарубежные СМИ или СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, к числу иностранных агентов. По этому закону, СМИ-иноагенты имеют права и обязанности, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

25 ноября закон подписал президент Владимир Путин. 29 ноября в Госдуму были внесены поправки к КоАП РФ, которыми c 1 января 2018 года устанавливаются миллионные штрафы для СМИ, допустивших нарушения при работе в статусе иностранного агента.

«Если же Вашингтон одумается и прекратит давление на СМИ РФ, мы тоже в этом случае подумаем о корректировке наших решений. Указ президента России предусматривает не только включение, но и исключение СМИ из реестра иноагентов», — приводят «Ведомости» комментарий главы комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрея Климова.







