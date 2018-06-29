На Юрия Дмитриева завели новое дело© karelnovosti.ru
В отношении главы карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева возбуждено новое уголовное дело – о сексуальном насилии.
Об этом сегодня, 28 июня, сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов.
«Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. Он является подозреваемым», — сказал Коновалов.
В названном им пункте говорится о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Такого рода действия наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.
27 июня Дмитриев был задержан в Карелии полицией, как сообщалось, «за нарушение подписки о невыезде, так как он выехал за пределы Петрозаводска».
Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.
В конце 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении порнографии. На компьютере Дмитриева обнаружили 140 снимков его несовершеннолетней приемной дочери — дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки. Эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими.
В декабре 2017 года повторная экспертиза, проведенная в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы, установила, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.
27 декабря Петрозаводский городской суд принял решение отпустить Дмитриева из-под стражи, направив его на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве. 27 января Дмитриев вышел из СИЗО.
В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по главным статьям обвинения — о развратных действиях и об изготовлении детской порнографии.
14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело Дмитриева на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами». На время проведения доследования Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.
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