На Юрия Дмитриева завели новое дело

В отношении главы карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева возбуждено новое уголовное дело – о сексуальном насилии.

Об этом сегодня, 28 июня, сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Карелии Виталий Коновалов.

«Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ. Он является подозреваемым», — сказал Коновалов.

В названном им пункте говорится о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Такого рода действия наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

27 июня Дмитриев был задержан в Карелии полицией, как сообщалось, «за нарушение подписки о невыезде, так как он выехал за пределы Петрозаводска».

Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В конце 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении порнографии. На компьютере Дмитриева обнаружили 140 снимков его несовершеннолетней приемной дочери — дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки. Эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими.

В декабре 2017 года повторная экспертиза, проведенная в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы, установила, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.

27 декабря Петрозаводский городской суд принял решение отпустить Дмитриева из-под стражи, направив его на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве. 27 января Дмитриев вышел из СИЗО.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по главным статьям обвинения — о развратных действиях и об изготовлении детской порнографии.

14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело Дмитриева на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами». На время проведения доследования Дмитриева оставили под подпиской о невыезде.



