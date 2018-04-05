Суд оправдал Юрия Дмитриева по главным статьям обвинения© Григорий Михнов-Вайтенко / Facebook
Сегодня, 5 апреля, судья Петрозаводского городского суда Марина Носова огласила приговор главе карельского «Мемориала», историку Юрий Дмитриеву. Он полностью оправдан по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии.
Как сообщает «Медиазона», суд признал недопустимым доказательством и исключил из материалов дела результаты первой экспертизы по делу Дмитриева.
«Я дождалась, и я счастлива. Я знала, что это всё неправда, и рада, что это доказано», — сказала дочь дочь историка Екатерина Клодт.
В то же время Дмитриева признали виновным по статье о хранении оружия и назначили наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. «За вычетом времени, которое Дмитриев уже провел в СИЗО, в свободе он будет ограничен три месяца — историку придется регулярно отмечаться», — пишет онлайн-издание «7х7».
Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.
В декабре 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении порнографии. На компьютере Дмитриева обнаружили 140 снимков его несовершеннолетней приемной дочери — дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки. Эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими.
26 декабря 2017 года стали известны результаты повторной экспертизы, проведенной в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы. Было установлено, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.
27 декабря Петрозаводский городской суд принял решение отпустить Дмитриева из-под стражи 28 января, направив его на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве.
27 января 2018 года Юрий Дмитриев был освобожден из следственного изолятора в Петрозаводске под подписку о невыезде и вернулся домой.
20 марта прокурор Петрозаводска Елена Аскерова попросила назначить Дмитриеву наказание в виде 9 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. 27 марта Дмитриев произнес последнее слово, заявив о своей невиновности.
Защита Дмитриева заявляла, что правовые основания для обвинения отсутствовали, предварительное следствие намеренно нарушало закон с целью добыть любым способом доказательства вины. В поддержку карельского историка выступали деятели культуры, журналисты и правозащитники, историки и литераторы, ученые, политики, церковные и общественные деятели.
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