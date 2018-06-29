Задержан Юрий Дмитриев

27 июня в городе Олонце в Карелии полиция задержала руководителя карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на дочь Дмитриева Екатерину Клодт.

«Он ездил на кладбище в Вилгу, чтобы навестить могилы знакомы, — рассказала она. — Там незадолго до его первого ареста умерла его приятельница, он говорил, что хочет посмотреть, сделали ли ей памятник. Он ездил вместе с подругой со двора. По ее словам, после кладбища они поехали в Свирский монастырь. В Олонце их остановили сотрудники ДПС, сказали, что есть ориентировка, что на папу следователем Максимом Завацким заведено уголовное дело».

«Его задержали и везут в изолятор временного содержания», — сообщил ТАСС адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев.

Он также заявил, что появившаяся на сайте телеканала НТВ информация о намерении историка уехать в Польшу не соответствует действительности, — в частности, потому, что у него нет заграничного паспорта.

В правоохранительных органах Карелии уточнили, что «Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде, так как он выехал за пределы Петрозаводска».

Юрий Дмитриев — председатель Карельского отделения общества «Мемориал», редактор-составитель Книг памяти, секретарь Петрозаводской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, один из создателей мемориальных комплексов «Сандармох», «Красный бор», мемориального кладбища на Секирной горе.

В конце 2016 года Дмитриев был задержан, а позднее арестован по обвинению в изготовлении порнографии. На компьютере Дмитриева обнаружили 140 снимков его несовершеннолетней приемной дочери — дневник здоровья, который велся на протяжении нескольких лет для органов опеки. Эксперты Центра социокультурных экспертиз сочли 9 из этих фотографий порнографическими.

В декабре 2017 года повторная экспертиза, проведенная в Федеральном департаменте независимой судебной экспертизы, установила, что Дмитриев фотографировал дочь без одежды с целью контролировать ее физическое развитие.

27 декабря Петрозаводский городской суд принял решение отпустить Дмитриева из-под стражи, направив его на стационарное психиатрическое обследование в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве. 27 января Дмитриев вышел из СИЗО.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по главным статьям обвинения — о развратных действиях и об изготовлении детской порнографии.

14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело Дмитриева на доследование в связи с «вновь открывшимся обстоятельствами». На время проведения доследования Дмитриев оставлен под подпиской о невыезде.



