Фильм Серебренникова будет представлять Россию в Каннах

Пресс-конференция Каннского фестиваля. Париж, 12 апреля 2018 года © Canal+

Сегодня, 12 апреля, на пресс-конференции в Париже объявлены фильмы основной конкурсной программы 71-го Каннского международного фестиваля. Среди них картина «Лето» Кирилла Серебренникова.

Директор фестиваля Тьерри Фремо сообщил журналистам, что российский режиссер получит приглашение лично представить в Каннах свой новый фильм, передает ТАСС. Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», сегодня следствие ходатайствовало о продлении ареста до 19 июля.

Действие картины «Лето», основанной на малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя, происходит летом 1981 года в Ленинграде. Основная сюжетная линия фильма — история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

В главных ролях в фильме «Лето» снялись Тео Ю (Виктор Цой), Рома Зверь (Майк Науменко) и Ирина Старшенбаум (Наталья, жена Майка Науменко), сценарий написали Михаил и Лили Идовы. Несмотря на домашний арест, Кирилл Серебренников лично смонтировал картину, международные права на ее продажу приобрела французская кинокомпания Charades.

Конкурсная программа Каннского фестиваля опубликована на его сайте. В основном конкурсе 18 фильмов:

«Все знают» (Todos lo saben / Everybody Knows, Испания-Франция-Италия), реж. Асгар Фархади;

«Пепельный — самый чистый белый» (Jiang hu er nv / Ash Is Purest White, Китай-Франция-Япония), реж. Цзя Чжанкэ;

«En guerre» (At War, Франция), реж. Стефан Бризе;

«Черный клановец» (BlacKkKlansman, США), реж. Спайк Ли;

«Пылающий» (Beoning / Burning, Южная Корея), реж. Ли Чхан-дон;

«Капернаум» (Cafarnaúm / Capernaum, Ливан-Франция) реж. Надин Лабаки;

«Dogman» (Италия-Франция), реж. Маттео Гарроне;

«Образ и речь» (Le livre d'image, Франция), реж. Жан-Люк Годар;

«Netemo sametemo» (Япония), реж. Риюсуке Хамагучи;

«Sorry Angel» (Plaire, aimer et courir vite, Франция), реж. Кристоф Оноре;

«Les filles du soleil» (Girls of the Sun, Франция-Бельгия-Грузия-Швейцария), реж. Ева Юссон;

«Магазинные воришки» (Manbiki kazoku / Shoplifters, Япония), реж. Хирокадзу Корээда;

«Под Силвер-Лэйк» (Under the Silver Lake, США), реж. Дэвид Роберт Митчелл;

«Three Faces» (Иран), реж. Джафар Панахи;

«Zimna wojna» (Cold War, Польша-Франция-Великобритания), реж. Павел Павликовский;

«Lazzaro felice» (Италия-Швейцария-Франция-Германия), реж. Аличе Рорвахер;

«Yomeddine» (Египет-США-Австрия), реж. Абу Бакр Шаки;

«Лето» (Россия), реж. Кирилл Серебренников.

В конкурсную программу «Особый взгляд» вошли 15 картин, в конкурсную программу «Cinéfondation» — 18, в том числе короткометражный фильм «Календарь» российского режиссера Игоря Поплаухина.

71-й Каннский международный фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Председателем жюри фестиваля будет австралийская актриса театра и кино Кейт Бланшетт.

P.S. Продюсер фильма «Лето» Илья Стюарт прокомментировал ТАСС приглашение Кирилла Серебренникова на Каннский фестиваль. «Мы очень надеемся, что режиссер сможет быть на премьере своего фильма», — сказал продюсер.







