Госдума рассмотрит законопроект о правилах для СМИ-иноагентов

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19 декабря в Госдуму был внесен проет закона, который регулирует деятельность иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В частности, такому СМИ предписывается зарегистрировать в России юридическое лицо.

Текст законопроекта «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» и сопроводительные документы опубликованы на сайте Госдумы.

Согласно новому закону, для распространения информации на территории РФ иностранное СМИ-иноагент обязано в течение месяца с момента признания иноагентом учредить российское юридическое лицо.

К российскому юрлицу, выполняющему функции иноагента, предлагается применять положения закона «О некоммерческих организациях», регулирующих правовой статус НКО-иноагентов.

СМИ-иноагенты должны указать этот статус в своих выходных данных и снабжать все свои материалы соответствующей маркировкой. Такого рода маркировка обязательна и при воспроизведении этих материалов другими СМИ. При нарушении закона «законопроектом предусматривается возможность применения мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию».

Законопроект разработали вице-спискер Госдумы Петр Толстой, председатель думского комитета по информационной политие, информационным технологиям и связи Леонид Левин и члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Как пояснил «Интерфаксу» Леонид Левин, иноагентами могут быть признаны и физические лица. «Нам не важно, кто является владельцем СМИ, физлицо или юрлицо», — сказал он, добавив, что на блогеров распространять действие закона пока не предполагается.

В свою очередь Петр Толстой допустил такую возможность в случае, если «блогер является СМИ и получает финансирование из-за рубежа, но в принципе мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона. <...> Это очень теоретическое допущение».

В середине ноября в качестве «зеркального ответа» на действия властей США в отношении российского государственного международного телеканала RT был принят закон, который дает Министерству юстиции РФ право относить зарубежные СМИ или СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, к числу иностранных агентов. По этому закону, СМИ-иноагенты имеют права и обязанности, предусмотренные законом «О некоммерческих организациях» для НКО, выполняющих функции иностранных агентов. 25 ноября закон подписал президент Владимир Путин.

29 ноября в Госдуму были внесены поправки к КоАП РФ, которыми c 1 января 2018 года устанавливаются миллионные штрафы для СМИ, допустивших нарушения при работе в статусе иностранного агента.

5 декабря Минюст опубликовал список первых СМИ, признанных иностранными агентами. Ими стали «Голос Америки» и «Радио Свобода», а также его проекты — телеканал «Настоящее Время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода», сайты «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».



