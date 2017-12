«Нелюбовь» номинирована на «Золотой глобус»

Актриса Кристен Белл объявляет номинантов «Золотого глобуса» © HFPA

Сегодня, 11 декабря, объявлены номинанты 75-го сезона премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». В категории «Лучший фильм на иностранном языке» на премию претендует картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Фильм «Нелюбовь» получил приз жюри на Каннском фестивале, победил на кинофестивалях в Мюнхене и Лондоне, награжден призами Европейской киноакадемии, Национальный совет кинокритиков США включил картину Звягинцева в число пяти лучших фильмов 2017 года на иностранном языке, она выдвинута от Россию на премию «Оскар».

В 2015 году российский режиссер получил «Золотой глобус» за свой фильм «Левиафан».

В этом году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на «Золотой глобус» также претендуют «Квадрат» (The Square, Швеция-Германия-Франция-Дания) Рубена Эстлунда, «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica, Чили-Германия-Испания-США) Себастьяна Лелио, «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father, Камбоджа-США) Анджелины Джоли и «На пределе» (Aus dem Nichts, Германия-Франция) Фатиха Акина.

В главных категориях на премию номинированы:

«Лучший фильм (драма)»

«Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name), реж. Лука Гуаданьино;

«Дюнкерк» (Dunkirk), реж. Кристофер Нолан;

«Секретное досье» (The Post), реж. Стивен Спилберга;

«Форма воды» (The Shape of Water), реж. Гильермо дель Торо;

«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), реж. Мартин Макдона;

«Лучший фильм (комедия или мюзикл)»

«Горе-творец» (The Disaster Artist), реж. Джеймс Франко;

«Прочь» (Get Out), реж. Джордан Пил;

«Величайший шоумен» (The Greatest Showman), реж. Майкл Грэйси;

«Ледяная стерва» (I, Tonya), реж. Крэйг Гиллеспи;

«Леди Птица» (Lady Bird), реж. Грета Гервиг.

Полный список номинантов 75-го сезона «Золотого глобуса» приводится на сайте премии. Церемония вручения премии состоится в Беверли-Хиллс 7 января.