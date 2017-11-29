Американские критики включили «Нелюбовь» в топ-5 иностранных фильмов

Кадр из фильма «Нелюбовь» © «Нон-Стоп Продакшн»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в число пяти лучших фильмов 2017 года на иностранном языке по версии Национального совета кинокритиков США.

Список опубликован на сайте совета. Помимо картины российского режиссера в нем «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica) Себастьяна Лелио (Чили), «Франц» (Frantz) Франсуа Озона (Франция), «Лето 1993» (Estiu 1993) Карлы Симон (Испания) и «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда (Швеция), а лучшим фильмом на иностранном языке критики признали «Фокстрот» (Foxtrot) Самуэля Маоза (Израиль).

По мнению Национального совета кинокритиков США, лучший американский фильм 2017 года — драматический триллер Стивена Спилберга. «Секретное досье» (The Post), лучшие актеры — сыгравшие в этом фильме Мерил Стрип и Том Хэнкс.

Лучшим режиссером признана Грета Гервиг, автор трагикомедии «Леди Птица» (Lady Bird). Детективный хоррор Джордана Пила «Прочь» (Get Out) отмечен в номинациях «Лучший дебют» и «Лучший актерский ансамбль».

В список лучших американских фильмов критики включили «Леди Птицу», «Прочь» и еще восемь фильмов, в том числе «Короче» (Downsizing) Александра Пэйна и «Дюнкерк» (Dunkirk) Кристофера Нолана.















