Американские критики включили «Нелюбовь» в топ-5 иностранных фильмов

Американские критики включили «Нелюбовь» в топ-5 иностранных фильмовКадр из фильма «Нелюбовь»© «Нон-Стоп Продакшн»
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в число пяти лучших фильмов 2017 года на иностранном языке по версии Национального совета кинокритиков США.
Список опубликован на сайте совета. Помимо картины российского режиссера в нем «Фантастическая женщина» (Una mujer fantástica) Себастьяна Лелио (Чили), «Франц» (Frantz) Франсуа Озона (Франция), «Лето 1993» (Estiu 1993) Карлы Симон (Испания) и «Квадрат» (The Square) Рубена Эстлунда (Швеция), а лучшим фильмом на иностранном языке критики признали «Фокстрот» (Foxtrot) Самуэля Маоза (Израиль).
По мнению Национального совета кинокритиков США, лучший американский фильм 2017 года — драматический триллер Стивена Спилберга. «Секретное досье» (The Post), лучшие актеры — сыгравшие в этом фильме Мерил Стрип и Том Хэнкс.
Лучшим режиссером признана Грета Гервиг, автор трагикомедии «Леди Птица» (Lady Bird). Детективный хоррор Джордана Пила «Прочь» (Get Out) отмечен в номинациях «Лучший дебют» и «Лучший актерский ансамбль».
В список лучших американских фильмов критики включили «Леди Птицу», «Прочь» и еще восемь фильмов, в том числе «Короче» (Downsizing) Александра Пэйна и «Дюнкерк» (Dunkirk) Кристофера Нолана.
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