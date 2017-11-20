Николай Луганский выступит на втором концерте проекта «Мама, я меломан»© Московская государственная академическая филармония
24 ноября в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоится второй концерт нового просветительского проекта Московской филармонии «Мама, я меломан». В концерте примет участие солист филармонии, пианист Николай Луганский.
Он выступит в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. В программе сочинения Рахманинова, Чайковского, Бетховена, Моцарта и Шостаковича, выбранные слушателями при голосовании на сайте проекта «Мама, я меломан».
Концерт начнется в 23:00, вести его будет теле- и радиоведущий, актер и продюсер Михаил Козырев.
За час до концерта в Зимнем саду cостоится лекция музыковеда и музыкального критика Ярослава Тимофеева. Вход на лекцию свободный при наличии билета на концерт; требуется предварительная регистрация.
В начале сентября Московская филармония объявила о новом цикле ночных концертов «Мама, я меломан», программа которых формируется по итогам голосования в интернете. 20 сентября был опубликован список композиторов, чьи произведения хотели бы услышать посетители концертов проекта. В него вошли вошли Рахманинов, Чайковский, Моцарт, Шопен, Стравинский, Бетховен, Шостакович, Бах, Прокофьев и Брамс.
На первом концерте проекта, который прошел в Зале Чайковского в Международный день музыки, 1 октября, выступил Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Валентина Урюпина.
Следующий концерт запланирован на 3 февраля 2018 года. В нем примет участие Академический симфонический оркестр Московской филармонии, программа будет составлена по итогам слушательского голосования.
новости
18:59Фонд кино потратит миллиард на поддержку кинотеатров в малых городах
17:17ВМДПНИ покажет выставку «Система дизайна в СССР»
16:24COLTA.RU начинает серию бесплатных показов нового российского кино
14:37Под Екатеринбургом открыли монумент «Маски скорби. Европа – Азия»
13:32В Москве выступят The Thing
10:51Бруно Марс стал артистом года по версии АМА
17 ноября 2017
23:56Объявлены лауреаты Jager Music Awards
18:16ТНТ перестанет показывать иностранное кино
18:04Внук Прокофьева представит в Москве свой концерт для диджея с оркестромВсе новости