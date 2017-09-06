Московская филармония запускает цикл ночных концертов по заявкам

Московская филармония запускает цикл ночных концертов по заявкамКамерный зал филармонии© Московская государственная академическая филармония
В этом сезоне в Камерном зале Московской государственной академической филармонии открывается цикл ночных концертов под общим названием «Мама, я меломан», программа которых будет формироваться по итогам голосования в интернете.
Концерты будут начинаться в 23:00, длиться не больше одного часа, а билеты на них будут стоить от 300 до 1000 рублей.
«Ведущие оркестры страны и известные солисты исполнят ту музыку, которую выберут слушатели путем голосования. Перед каждым концертом пройдет открытая лекция, буклеты концертов составят лучшие российские музыковеды и музыкальные критики», — сообщает сайт цикла «Мама, я меломан».
За месяц до каждого концерта на сайте будет открываться голосование, участники которого смогут выбрать жанр и композитора. На основании получившихся рейтингов исполнители будут формировать программы своих выступлений.
Проголосовать за программу первого концерта можно до 15 сентября. Он пройдет в Международный день музыки, 1 октября, с участием Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением молодого дирижера Валентина Урюпина.
На следующих концертах цикла, запланированных на 24 ноября и 3 февраля, выступят Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.
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