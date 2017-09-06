Московская филармония запускает цикл ночных концертов по заявкам

Камерный зал филармонии © Московская государственная академическая филармония

В этом сезоне в Камерном зале Московской государственной академической филармонии открывается цикл ночных концертов под общим названием «Мама, я меломан», программа которых будет формироваться по итогам голосования в интернете.

Концерты будут начинаться в 23:00, длиться не больше одного часа, а билеты на них будут стоить от 300 до 1000 рублей.

«Ведущие оркестры страны и известные солисты исполнят ту музыку, которую выберут слушатели путем голосования. Перед каждым концертом пройдет открытая лекция, буклеты концертов составят лучшие российские музыковеды и музыкальные критики», — сообщает сайт цикла «Мама, я меломан».

За месяц до каждого концерта на сайте будет открываться голосование, участники которого смогут выбрать жанр и композитора. На основании получившихся рейтингов исполнители будут формировать программы своих выступлений.

Проголосовать за программу первого концерта можно до 15 сентября. Он пройдет в Международный день музыки, 1 октября, с участием Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением молодого дирижера Валентина Урюпина.

На следующих концертах цикла, запланированных на 24 ноября и 3 февраля, выступят Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.







